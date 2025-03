Concerti Simone Cristicchi 2025: date, biglietti e scaletta

Simone Cristicchi ha annunciato il suo tour 2025, che lo porterà ad esibirsi in diverse città italiane. Gli spettacoli saranno dedicati sia all’omaggio a Franco Battiato che al suo show su Francesco d’Assisi.

I fan potranno così assistere a performance uniche, tra grandi successi e nuove interpretazioni dal vivo.

Ecco le date confermate del tour di Simone Cristicchi:

8 marzo – Taranto – Teatro Orfeo (con Amara, per Battiato)

15 aprile – Torino – Teatro Gioiello (Franciscus)

16 aprile – Torino – Teatro Gioiello (Franciscus)

17 aprile – Torino – Teatro Gioiello (Franciscus)

Biglietti e prezzi

I biglietti per il tour di Simone Cristicchi sono disponibili su TicketOne e presso i punti vendita autorizzati. Gli spettatori possono acquistare i biglietti in anticipo per garantirsi un posto agli spettacoli, con disponibilità che può variare a seconda della location e della domanda.

Per chi desidera assistere agli eventi dedicati a Franco Battiato o allo spettacolo su Francesco d’Assisi, si consiglia di verificare i prezzi e le opzioni di posto direttamente sui canali ufficiali di vendita.

Possibile scaletta

Sebbene la scaletta ufficiale del tour non sia ancora stata divulgata, basandoci sui concerti precedenti si possono prevedere i brani che potrebbero essere eseguiti. Ecco un possibile elenco, che includerà molto probabilmente la canzone presentata a Sanremo Quando sarai piccola:

Scaletta Concerto Mistico per Battiato 2022-2023 (con Amara)

Ganesh Mantra

L’era del cinghiale bianco

Le sacre sinfonie del tempo

Fisiognomica

E ti vengo a cercare

Romanza

L’ombra della luce

L’animale / Gli uccelli

Stage door

Gayatri Mantra

Io chi sono

Lode all’inviolato

L’oceano di silenzio

La cura

La stagione dell’amore

Che sia benedetta

Abbi cura di me

Le poche cose che contano

Voglio vederti danzare / Centro di gravità permanente

Torneremo Ancora

Scaletta 2018

La cosa più bella del mondo

Mi manchi

Stupidowski

Vorrei cantare come Biagio

Angelo custode

L’ultimo valzer

Studentessa universitaria

Cellulare e carta SIM

Senza

Mi’ padre è morto partigiano

La prima volta (che sono morto)

1947

Sui giovani d’oggi ci scatarro su

Genova brucia

Meno male

Io che amo solo te

Ti regalerò una rosa

BIS

Respirare l’aria, che delizia!

Ahimè! Ah, vita!

Lo chiederemo agli alberi

Discografia di Simone Cristicchi

Simone Cristicchi ha pubblicato diversi album di successo nel corso della sua carriera, distinguendosi per testi profondi e melodie intense. Ecco i suoi principali lavori discografici:

2005 – Fabbricante di canzoni : Album di debutto che ha rivelato al pubblico il talento di Cristicchi, con brani che mescolano poesia e ironia.

: Album di debutto che ha rivelato al pubblico il talento di Cristicchi, con brani che mescolano poesia e ironia. 2007 – Dall’altra parte del cancello : Un lavoro che esplora tematiche intime e sociali, consolidando la sua posizione nel panorama musicale italiano.

: Un lavoro che esplora tematiche intime e sociali, consolidando la sua posizione nel panorama musicale italiano. 2010 – Grand Hotel Cristicchi : Un disco ricco di narrazioni e suggestioni musicali diverse, capace di emozionare e far riflettere.

: Un disco ricco di narrazioni e suggestioni musicali diverse, capace di emozionare e far riflettere. 2013 – Album di famiglia : Un’opera che raccoglie storie personali e collettive, raccontate attraverso il suo inconfondibile stile musicale.

: Un’opera che raccoglie storie personali e collettive, raccontate attraverso il suo inconfondibile stile musicale. 2024 – Dalle tenebre alla luce: Una “lettera a Dio” secondo lo stesso autore, è stato ripubblicato il 14 febbraio 2025 con l’inclusione di Quando sarai piccola, in gara al Festival di Sanremo 2025.

Foto copertina via Wikimedia Commons