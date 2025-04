Concerti St. Vincent 2025: date, biglietti e scaletta

St. Vincent, cantautrice e polistrumentista americana il cui vero nome è Anne Erin Clark, tornerà ad esibirsi in Italia nell’estate 2025 con tre imperdibili date. L’artista, famosa per il suo stile unico che fonde rock alternativo ed elementi elettronici, ha conquistato pubblico e critica grazie alla sua straordinaria versatilità musicale.

I concerti italiani rappresenteranno un’importante occasione per i fan di assistere dal vivo alle performance dell’eclettica musicista, che porterà sul palco sia i suoi più grandi successi che brani tratti dai lavori più recenti. Secondo le informazioni preliminari, ogni spettacolo avrà una durata di circa un’ora e mezza, con inizio previsto alle 21:00 e conclusione intorno alle 22:25, garantendo un’esperienza immersiva attraverso il suo affascinante universo sonoro e visivo.

Ecco le date confermate del tour di St. Vincent in Italia per il 2025:

20 giugno: MEDIMEX – International Festival & Music Conference – TARANTO

21 giugno: La Prima Estate – Lido di Camaiore (LU)

23 giugno: Castello di Udine – Udine

I concerti di St. Vincent hanno una durata di circa un’ora e mezza, con inizio previsto alle 21:00 e conclusione intorno alle 22:25.

Biglietti e prezzi

I biglietti per i concerti italiani di St. Vincent del 2025 saranno disponibili in prevendita a partire da dicembre 2024 attraverso i circuiti ufficiali Ticketone e TicketMaster. Gli appassionati potranno acquistare i tagliandi anche presso i punti vendita fisici autorizzati nel territorio nazionale.

Considerata la popolarità dell’artista e il numero limitato di date in Italia, si prevede un rapido esaurimento dei posti disponibili, soprattutto per le categorie premium e pit. È consigliabile iscriversi alle newsletter ufficiali degli organizzatori per ricevere notifiche sull’apertura delle vendite e non perdere l’opportunità di assistere a uno degli eventi musicali più attesi della prossima estate.

Possibile scaletta

Sebbene la scaletta ufficiale del tour 2025 non sia ancora stata annunciata, possiamo fare riferimento alle esibizioni recenti dell’artista per avere un’idea di cosa aspettarci. Basandoci sui concerti del 2024, St. Vincent potrebbe proporre un mix equilibrato tra successi storici e brani dal suo ultimo album. Ecco una possibile scaletta di riferimento:

Flea

Fear the Future

Los Ageless

Pay Your Way in Pain

Digital Witness

Sweetest Fruit

Cheerleader

Broken Man

Hell Is Near

All Born Screaming

È importante considerare che la scaletta potrebbe subire variazioni in base alle nuove uscite e alle scelte artistiche di St. Vincent per il tour 2025. L’artista è nota per creare esperienze live che bilanciano sapientemente la sua evoluzione musicale con i brani più amati dai fan.

L’esperienza del concerto

I concerti di St. Vincent sono noti per la loro intensa carica emotiva e la straordinaria presenza scenica dell’artista. Lo spettacolo inizia generalmente alle 21:00 e si protrae per circa un’ora e mezza, concludendosi intorno alle 22:25.

Durante la performance, Anne Clark combina virtuosismo strumentale e voce potente, creando un’atmosfera ipnotica che avvolge completamente il pubblico. Le esibizioni sono caratterizzate da un’estetica visiva curata nei minimi dettagli, con giochi di luci e scenografie minimaliste ma d’impatto. Il sound distintivo di St. Vincent, che fonde rock alternativo, elementi elettronici e arrangiamenti sofisticati, viene esaltato dalla sua straordinaria abilità con la chitarra, strumento che padroneggia con uno stile inconfondibile e innovativo.

Foto copertina via Wikimedia Commons