Concerti Stereophonics 2025: date, biglietti e scaletta

La leggendaria band rock britannica torna nel nostro Paese dopo sei anni, con tappe a Milano, Romano D’Ezzelino e Roma.

Gli Stereophonics, band iconica della scena rock britannica, tornano in Italia uno stop durato sei anni. La band, che ha segnato la storia della musica rock con il suo sound inconfondibile, sarà in tour nel nostro Paese nei mesi di maggio e agosto 2025 per tre concerti che si preannunciano carichi di emozioni.

Gli Stereophonics hanno annunciato ufficialmente le date italiane parte del loro attesissimo tour europeo che toccherà diverse città, tra cui Bruxelles, Amsterdam, Amburgo, Berlino, Monaco e Colonia.

Concerti Stereophonics in Italia nel 2025

14 maggio 2025 Milano, Alcatraz

28 agosto 2025 Romano D’Ezzelino (Vi), Villa Ca’ Cornaro – AMA Music Festival

29 agosto 2025 Roma, Auditorium Parco della Musica

Concerti europei

28 aprile 2025 Bruxelles, Cirque Royal – Koninklijk Circus

30 aprile 2025 Amsterdam, AFAS Live

2 maggio 2025 Amburgo, Sporthalle Hamburg

3 maggio 2025 Berlino, Uber Eats Music Hall

5 maggio 2025 Monaco, TonHalle

6 maggio 2025 Colonia, E-Werk

I biglietti sono già disponibili su TicketOne e presso i punti vendita autorizzati.

La scaletta dei concerti degli Stereophonics nel 2025

Il repertorio degli Stereophonics è ricco di successi che spaziano dai loro esordi fino ai brani più recenti, quali saranno inclusi nella scaletta dei prossimi concerti? Proviamo a fare qualche ipotesi partendo dalle scalette dei loro ultimi concerti.

Scaletta 2020

Bust This Town

Superman

I Wanna Get Lost With You

Geronimo

Maybe Tomorrow

Climbing the Wall

Have a Nice Day

Hurry Up and Wait

Graffiti on the Train

All In One Night

Make Friends With the Morning

Stitches

This Life Ain’t Easy (But It’s the One That We All Got)

Mr and Mrs Smith

Fly Like an Eagle

Mr Writer

Bright Red Star

Sunny

Don’t Let the Devil Take Another Day

Just Looking

A Thousand Trees

Elevators

C’est La Vie

Dakota

Scaletta 2019

C’est La Vie

I Wanna Get Lost With You

Superman

Vegas Two Times

Step On My Old Size Nines

Maybe Tomorrow

Have a Nice Day

I Wouldn’t Believe Your Radio

Handbags and Gladrags

Traffic

Mr Writer

Sunny

Just Looking

Caught By The Wind

Indian Summer

A Thousand Trees

Local Boy in the Photograph

The Bartender and the Thief

Mr and Mrs Smith

Dakota

La storia degli Stereophonics

Gli Stereophonics sono una delle band più influenti del panorama rock britannico, noti per la loro abilità nel mescolare il suono tradizionale del rock con influenze moderne. Si sono formati nel 1992 in Galles grazie all’incontro tra alcuni amici d’infanzia: la formazione originale comprendeva Kelly Jones (voce e chitarra), Richard Jones (basso), Adam Zindani (chitarra) e Stuart Cable (batteria).

Il loro esordio, nel 1997 con l’album “Word Gets Around”, ha segnato l’inizio di una lunga serie di successi. Nel 1999, con l’album “Performance and Cocktails”, la band si è affermata come una delle realtà più importanti del Britpop, riuscendo a conquistare una base di fan internazionale grazie alle loro performance dal vivo e alla loro capacità di scrivere canzoni che restano nella memoria.

Dopo un periodo di pausa, gli Stereophonics sono tornati sulla scena musicale con un nuovo tour: per i fan italiani sarà un’occasione unica per vivere dal vivo le emozioni di una band che ha fatto la storia del rock.