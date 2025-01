Concerti Stray Kids 2025: date, biglietti e scaletta

La popolare boy band sudcoreana sarà protagonista di un tour mondiale che li porterà anche nella capitale il prossimo luglio.

Gli Stray Kids hanno annunciato un nuovo, entusiasmante tour in giro per il mondo. Il gruppo, formatosi nel 2018 attraverso l’omonimo reality show, in pochi anni è riuscito a costruirsi una carriera straordinaria e a raccogliere fan in moltissimi Paesi: i prossimi concerti toccheranno diverse città negli Stati Uniti e in Europa, con una tappa attesissima anche a Roma. Ecco tutte le informazioni sulle date, i biglietti e la possibile scaletta dei concerti.

Il tour degli Stray Kids partirà ad aprile in Messico per poi spostarsi negli Stati Uniti tra maggio e giugno; successivamente, la band volerà in Canada e in Europa, con concerti programmati nei principali stadi di Amsterdam, Francoforte, Londra, Madrid e Parigi. L’ultimo appuntamento europeo sarà in Italia, il 30 luglio, con un live allo Stadio Olimpico di Roma.

Ecco le tappe del tour annunciate fino ad ora.

Concerti negli Stati Uniti

24 maggio: Seattle, WA – T-Mobile Park

28 maggio: San Francisco, CA – Oracle Park

31 maggio: Inglewood, CA – SoFi Stadium

1 giugno: Inglewood, CA – SoFi Stadium

6 giugno: Arlington, TX – Globe Life Field

7 giugno: Arlington, TX – Globe Life Field

10 giugno: Atlanta, GA – Truist Park

14 giugno: Orlando, FL – Camping World Stadium

18 giugno: Queens, NY – Citi Field

19 giugno: Queens, NY – Citi Field

23 giugno: Washington, DC – Nationals Park

26 giugno: Chicago, IL – Wrigley Field

Altri concerti

12 aprile: Città del Messico, DF, MX – Estadio GNP Seguros

13 aprile: Città del Messico, DF, MX – Estadio GNP Seguros

29 giugno: Toronto, ON, CA – Rogers Stadium

11 luglio: Amsterdam, NL – Johan Cruijff ArenA

15 luglio: Francoforte sul Meno, DE – Deutsche Bank Park

18 luglio: Londra, GB – Tottenham Hotspur Stadium

19 luglio: Londra, GB – Tottenham Hotspur Stadium

22 luglio: Madrid, ES – Estadio Riyadh Air Metropolitano

23 luglio: Madrid, ES – Estadio Riyadh Air Metropolitano

26 luglio: St Denis, 93, FR – Stade de France

27 luglio: St Denis, 93, FR – Stade de France

30 luglio: Roma, IT – Stadio Olimpico di Roma

I biglietti per la data di Roma sono disponibili su Ticketone e altri rivenditori ufficiali.

La scaletta dei concerti degli Stray Kids

Anche se non è stata ancora diffusa una scaletta ufficiale del tour 2025, è possibile fare un’ipotesi basandosi sulle performance più recenti. Tra le canzoni che probabilmente verranno eseguite figurano successi come “Thunderous”, “God’s Menu”, “Maniac” e “Case 143”.

Scaletta 2025

Mountains

Thunderous

JJAM

District 9

Back Door

Hold my hand

Youth

As we are

So Good

Chk Chk Boom

Topline

Super Bowl

Comflex

Lalalala

twilight

Lonely St.

Social Path

Railway

Hallucination

Unfair

Ultra

Get lit

Item

Domino

God’s Menu

S-Class

Venom

Maniac

I Like It

Case 143

My Pace

Stray Kids

Miroh

Chk Chk Boom

Haven

Scaletta 2023

Battle Ground

Freeze

Item

Case 143

God’s Menu

All In

Rev it Up

Don’t Say

Perfume

Hug Me

Limbo

Baby

Mic and Brush

My Name

Circus

Topline

S-Class

Chill

Slump

Super Board

My Pace

Question

Social Path

Megaverse

Hall of Fame

BIS

Astronaut

Star Lost

Fairytale

Fam

Haven

Miroh

Chi sono gli Stray Kids?

Gli Stray Kids sono un gruppo K-pop composto da Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N.. Nati nel 2017 grazie al talent show “Stray Kids” della JYP Entertainment, si sono rapidamente affermati come una delle band più influenti del panorama musicale coreano e internazionale.

2018 – Debutto ufficiale con il mini-album I Am Not, seguito da I Am Who e I Am You, che esplorano i temi dell’identità e della crescita personale.

– Debutto ufficiale con il mini-album I Am Not, seguito da I Am Who e I Am You, che esplorano i temi dell’identità e della crescita personale. 2019 – La trilogia Clé (Miroh, Yellow Wood, Levanter) li porta alla ribalta internazionale.

– La trilogia Clé (Miroh, Yellow Wood, Levanter) li porta alla ribalta internazionale. 2020 – L’album Go Live e la riedizione In Life consolidano il loro successo con certificazioni di platino in Corea.

– L’album Go Live e la riedizione In Life consolidano il loro successo con certificazioni di platino in Corea. 2021 – Noeasy diventa il primo album a vendere oltre un milione di copie .

– Noeasy diventa il primo album a vendere oltre . 2022 – Con Oddinary, Maxident e Rock-Star, la band conquista il primo posto nella Billboard 200 .

– Con Oddinary, Maxident e Rock-Star, la band conquista il primo posto nella . 2023 – 5-Star supera le cinque milioni di copie vendute e il gruppo viene inserito da Time tra i Next Generation Leaders .

– 5-Star supera le e il gruppo viene inserito da tra i . 2024 – Gli album Ate e Hop mantengono il loro primato nella Billboard 200, confermandoli come una delle realtà musicali più forti al mondo.

Con un sound innovativo, che mescola hip-hop, elettronica e pop, ed energiche performance dal vivo, gli Stray Kids continuano a conquistare milioni di fan in tutto il mondo. Il loro tour 2025 si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi dell’anno!