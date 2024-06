Concerti Subsonica nel 2024: date, biglietti, e scaletta

Con il “Bolla Tour” la band piemontese si prepara a infiammare alcuni dei più grandi palchi dell’estate italiana.

Nell’estate 2024 i Subsonica tornano in scena con l’attesissimo “Bolla Tour”, iniziato pochi giorni fa a Padova. Dopo l’uscita dell’ultimo album “Realtà aumentata” a gennaio e il successo riscosso con i concerti dello scorso aprile, la band torinese è pronta a regalare ai suoi fan nuove emozioni in una serie di appuntamenti imperdibili. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle date, i biglietti e la scaletta.

Il tour è iniziato il 18 giugno allo Sherwood Festival di Padova e si concluderà a Brescia al Radio Onda d’Urto Festival il 21 agosto 2024.

Ecco tutte le date dei concerti estivi dei Subsonica:

– 18 giugno 2024 – Padova, Sherwood Festival

– 27 giugno 2024 – Legnano (MI), Rugby Sound Festival

– 28 giugno 2024 – Collegno (TO), Flowers Festival

– 11 luglio 2024 – Roma, Cavea – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

– 12 luglio 2024 – Napoli, Arena Flegrea

– 18 luglio 2024 – Genova, Arena del Mare – Porto Antico

– 19 luglio 2024 – Cento (FE), Piazzale della Rocca

– 20 luglio 2024 – Cattolica, Arena della Regina

– 2 agosto 2024 – Trento, Trentino Arena

– 3 agosto 2024 – Lignano (UD), Arena Alpe Adria

– 10 agosto 2024 – Locorotondo (BA), Locus Festival – Rotonda via Paolo Pinto

– 21 agosto 2024 – Brescia, Radio Onda d’Urto Festival

I biglietti per i concerti dei Subsonica del 2024 sono disponibili sul sito di Ticketone e presso i punti vendita autorizzati. I prezzi variano a seconda della location e del posto scelto: le tariffe base partono dai 25,30 € per la data di Napoli ai 43,70 per la tappa a Lignano.

Scaletta dei concerti dei Subsonica per l’estate 2024

Durante il “Bolla Tour”, i Subsonica porteranno sul palco una selezione dei loro brani più amati. Ecco la scaletta prevista per il concerto di apertura allo Sherwood Festival di Padova il 18 giugno 2024 che probabilmente verrà ripetuta anche nelle date successive.

Cani umani Mattino di luce Pugno di sabbia Africa su Marte Veleno Aurora sogna Liberi tutti Discolabirinto Nuvole rapide Il centro della fiamma Giungla Nord Grandine Universo Il cielo su Torino Scoppia la bolla Numero uno (Ensi cover) Aspettando il Sole (Neffa cover) Istrice Nessuna colpa Il diluvio Lazzaro L’odore Tutti i miei sbagli Strade

Chi sono i Subsonica

I Subsonica nascono a Torino nel 1996. I membri del gruppo provengono da diverse formazioni già note in Piemonte: Max Casacci è stato il chitarrista degli Africa Unite, mentre Samuel e Boosta suonavano negli Amici Di Roland; Ninja era nei Karamamma e Pierfunk, che lascerà il gruppo nel 1999 sostituito da Vicio, aveva collaborato con artisti italiani del calibro di Loredana Berté.

Il loro album di debutto omonimo, pubblicato nel 1997, riscuote subito un buon successo; nel 1999 “Microchip Emozionale” consolida la loro popolarità. Partecipano a Sanremo nel 2002 con “Tutti i miei sbagli”, poi inserito nella riedizione di “Microchip Emozionale” che ottiene così il disco d’oro e poi di platino. Nel corso degli anni, i Subsonica hanno pubblicato altri numerosi album e singoli di successo, mescolando rock ed elettronica in uno stile unico.

Il “Bolla Tour” del 2024 rappresenta una grande occasione per i fan della band che potranno rivederli dal vivo e ascoltare i loro grandi successi e i brani dell’ultimo album.