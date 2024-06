Concerti Tananai nel 2024: date, biglietti e scaletta

Tananai ha annunciato il nuovo tour: “Tananai Live 2024” arriverà nei palasport di tutta Italia il prossimo autunno.

Dopo un periodo di pausa, Tananai ha annunciato il suo attesissimo ritorno sui palcoscenici italiani con il tour “Tananai Live 2024” durante il quale il cantante milanese si esibirà in undici concerti nei principali palasport italiani durante i mesi di novembre e dicembre.

L’anno della consacrazione: Sanremo, dischi di platino e tour sold out

Il 2023 è stato un anno di grandi successi per Tananai, iniziato con il quinto posto al Festival di Sanremo grazie al brano “Tango”, che ha ottenuto il quadruplo disco di platino ed è stato poi incluso nella riedizione digitale del suo secondo album “RAVE, ECLISSI”, entrato nella TOP 10 degli album più venduti dell’anno.

Dopo Sanremo, Tananai ha intrapreso il suo primo tour nei palazzetti, collezionando un sold out dopo l’altro, e ha partecipato ai principali festival italiani durante l’estate.

– Sabato 02 Novembre 2024: Palazzo Del Turismo a Jesolo

– Lunedì 04 Novembre 2024: Unipol Forum a Milano

– Martedì 05 Novembre 2024: Unipol Forum a Milano

– Venerdì 08 Novembre 2024: Nelson Mandela Forum a Firenze

– Sabato 09 Novembre 2024: Kioene Arena a Padova

– Martedì 12 Novembre 2024: Palaflorio a Bari

– Venerdì 15 Novembre 2024: Palasele a Eboli (Sa)

– Mercoledì 20 Novembre 2024: Palazzo Dello Sport a Roma

– Sabato 23 Novembre 2024: Modigliani Forum a Livorno

– Mercoledì 27 Novembre 2024: Unipol Arena a Bologna

– Venerdì 29 Novembre 2024: Vitrifrigo Arena a Pesaro

– Martedì 03 Dicembre 2024: Inalpi Arena a Torino

I prezzi dei biglietti variano a seconda della location e del posto selezionato; per l’acquisto consigliamo di rivolgersi solo ai distributori autorizzati.

La scaletta dei concerti di Tananai

La scaletta dei concerti di Tananai promette di includere i suoi brani più amati, offrendo ai fan un viaggio musicale emozionante. Tra le possibili canzoni previste ci sono:

– Quelli come noi

– Nera Salsa di Soia

– Gli anni migliori

– Volersi male

– Esagerata

– Piccola Gabber

– Tre quarti

– Campo minato

– Sognami

– Calcutta

– Maleducazione

– Sesso occasionale

– La dolce vita

– Rave, Eclissi

– Giugno

– Estate

– Dj Set + Pasta

– Baby Goddamn

– 10k scale

– Ichnusa

– Abissale

– Serie A

– Fottimi

– Tango

Chi è Tananai

Tananai, all’anagrafe Alberto Cotta Ramusini, inizia la sua carriera musicale nel 2017 con il progetto elettronico Not For Us; nel 2019 decide di esplorare nuovi generi musicali con i singoli “Volersi Male”, “Calcutta” e “Ichnusa”. Nel 2020 il singolo “Giugno”, contenuto nell’EP “Piccoli Boati”, supera il milione di ascolti su Spotify segnando il vero avvio della carriera del giovane cantautore.

Nel 2021 partecipa a Sanremo Giovani, collabora con Fedez nel brano “Le Madri Degli Altri” e pubblica il singolo di successo “Maleducazione”; nel 2022 torna al Festival di Sanremo con il brano “Sesso Occasionale”, che ha ottenuto oltre 1,5 milioni di streams su Spotify, consolidando la sua posizione nel panorama musicale italiano.

Con il tour “Tananai Live 2024”, il cantante milanese si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, portando la sua musica nei palasport di tutta Italia e offrendo ai fan uno spettacolo imperdibile.