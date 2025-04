Concerti Tarja Turunen 2026: date, biglietti e scaletta

Tarja Turunen, nota anche semplicemente come Tarja, ha recentemente annunciato un nuovo ed entusiasmante tour che la vedrà esibirsi in Italia nel 2026. L’ex voce dei Nightwish farà il suo ritorno nel nostro paese dopo tre anni dall’ultimo appuntamento italiano e condividerà il palco con Marko Hietala. I fan sono in trepidante attesa di assistere alla performance dal vivo dell’artista, che includerà sia i grandi successi che i brani più recenti.

Al momento è stata confermata un’unica data italiana per il tour di Tarja Turunen nel 2026. I fan potranno assistere all’esibizione dell’artista finlandese il 5 febbraio 2026 presso il Live Club di Trezzo sull’Adda, in provincia di Milano.

Questa venue, conosciuta per la sua ottima acustica, rappresenterà l’unica opportunità per il pubblico italiano di vedere dal vivo l’ex voce dei Nightwish durante questo tour. La location di Trezzo sull’Adda è facilmente raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici dall’area metropolitana milanese.

Biglietti e prezzi

I biglietti per l’unica data italiana del tour di Tarja Turunen saranno disponibili in prevendita a partire da metà ottobre 2025. Gli appassionati potranno acquistarli attraverso i circuiti di vendita ufficiali come TicketOne, Ticketmaster e direttamente presso il botteghino del Live Club di Trezzo sull’Adda.

È consigliabile restare aggiornati tramite i canali social dell’artista e del promoter dell’evento per non perdere l’annuncio dell’apertura delle vendite. I prezzi varieranno in base alla tipologia di posto scelto, con opzioni che includono posto unico in piedi e pacchetti VIP per un’esperienza più esclusiva con possibilità di meet & greet con l’artista.

Durata del concerto

I concerti di Tarja Turunen hanno generalmente una durata media di un’ora e 40 minuti, offrendo ai fan un’esperienza musicale completa e immersiva. Per quanto riguarda gli orari, lo spettacolo tipicamente ha inizio alle 21.00 e si conclude intorno alle 22.40, seguendo una struttura ben consolidata che permette all’artista di presentare un’ampia selezione del suo repertorio.

La performance è solitamente organizzata per alternare momenti di grande intensità a passaggi più intimi, consentendo a Tarja di mostrare tutta la versatilità della sua straordinaria voce. L’artista finlandese è nota per la cura che dedica alla strutturazione dei suoi live, garantendo un equilibrio perfetto tra i brani più energici e quelli più melodici e atmosferici.

Possibile scaletta

Sebbene la scaletta ufficiale del tour 2026 non sia ancora stata annunciata, possiamo ipotizzare il repertorio basandoci sull’ultima esibizione di Tarja a Trezzo sull’Adda del 10 febbraio 2023. Ecco i brani che potrebbero essere proposti anche nel prossimo tour:

Serene

Demons in You

My Little Phoenix

Anteroom of Death

Diva

Goodbye Stranger

Silent Masquerade

Wishmaster

The Golden Chamber (Loputon Yö) / You and I

Undertaker

Victim of Ritual

Innocence

I Walk Alone

Dead Promises

Until My Last Breath

La scaletta combina sapientemente brani dal repertorio da solista di Tarja e alcuni classici dei Nightwish, come “Wishmaster”. Per il tour 2026 potrebbero esserci variazioni significative, considerando la possibilità che l’artista includa nuove canzoni o riarrangiamenti speciali preparati per questa collaborazione con Marko Hietala.

Foto copertina via Wikimedia Commons