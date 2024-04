Concerti Taylor Swift 2024: date, biglietti e scaletta

La superstar mondiale della musica pop Taylor Swift ha annunciato le date del suo attesissimo tour europeo 2024: ci sono anche due imperdibili tappe in Italia. I fan avranno l’opportunità di vederla dal vivo allo Stadio San Siro di Milano, sabato 13 e domenica 14 luglio 2024.

Dove acquistare i biglietti e quanto costano

I biglietti per i concerti di Taylor Swift a Milano saranno disponibili su Ticketone e i prezzi variano a seconda del settore, con costi che partono da 63,25€ e arrivano fino a 172,50€ per il settore numerato 1. È importante prestare attenzione alle truffe e acquistare solo dai rivenditori ufficiali. Per i pacchetti VIP invece, il costo parte da 286,35€ e arriva fino a 803,85€.

“The Eras Tour” di Taylor Swift

Le tappe europee di quello che è ormai diventato un fenomeno mondiale inizieranno il 9 maggio 2024 a Parigi; “The Eras Tour” toccherà poi moltissime città europee, tra cui Stoccolma, Lisbona, Madrid, Edimburgo, Dublino, Amsterdam, Zurigo, Monaco di Baviera e Vienna, per concludersi nella capitale del Regno Unito, Londa, il 17 agosto 2024. All’inizio, per l’Italia, era stata prevista una sola data ma vista la grandissima popolarità dell’artista nel nostro Paese, gli appuntamenti sono presto diventati due.

Scaletta del concerto di Taylor Swift a Milano

La scaletta ipotizzata per i concerti di Taylor Swift a San Siro offre un’ampia selezione dei suoi successi, parte degli album più acclamati della giovane artista americana come Lover, Fearless (TV), Evermore, Reputation, Speak Now, RED (TV), Folklore, Taylor Swift e Midnight.

Miss Americana & the Heartbreak Prince

Cruel Summer

The Man

You Need to Calm Down

Lover

The Archer

Fearless

You Belong With Me

Love Story

Tis the Damn Season

Willow

Marjorie

Champagne Problems

Tolerate It

…Ready For It?

Delicate

Don’t Blame Me

Look What You Made Me Do

Enchanted

22

We Are Never Ever Getting Back Together

I Knew You Were Trouble

All Too Well (10 minute version)

Invisible String

Betty

The Last Great American Dynasty

August

Illicit Affairs (mash up)

My Tears Ricochet

Cardigan

Style

Blank Space

Shake It Off

Wildest Dreams

Bad Blood

Canzone a sorpresa acustica al piano

Canzone a sorpresa acustica alla chitarra

Lavender Haze

Anti-Hero

Midnight Rain

Vigilante Shit

Bejeweled

Mastermind

Karma

Instancabile e carica di entusiasmo, Taylor può cantare sul palco anche per tre ore: la durata dei concerti milanesi dipenderà anche dai bis richiesti e concessi dall’artista.

Come arrivare allo Stadio San Siro

Chi deve raggiungere lo Stadio San Siro per assistere al concerto può contare su un comodo servizio di bus-navetta che parte dall’aeroporto di Orio al Serio e arriva direttamente allo stadio; le fermate dell’autobus, oltre all’aeroporto di Orio al Serio, includono la Stazione di Milano Centrale, Milano Lambrate e Milano Cascina Gobba, offrendo anche a chi arriva a Milano in treno o in auto diverse opzioni per raggiungere in modo facile e veloce la sede del concerto. Per il servizio di bus navetta è necessaria la prenotazione.