Concerti The Kolors 2025: date, biglietti e scaletta

I The Kolors hanno recentemente annunciato un nuovo ed entusiasmante tour che li vedrà protagonisti nei principali palazzetti italiani nella primavera del 2025. La band, formata da Antonio Stash Fiordispino alla voce e chitarra, Alex Fiordispino alla batteria e Dario Iaculli al basso, porterà sul palco tutti i loro più grandi successi in cinque imperdibili date.

L’annuncio del tour arriva in concomitanza con la notizia della loro partecipazione al Festival di Sanremo 2025, confermando un periodo particolarmente florido per il gruppo lanciato dal talent show Amici. Dopo aver conquistato le classifiche con hit come “Italodisco” e “Un ragazzo Una ragazza”, i The Kolors sono pronti a regalare ai fan un’esperienza live indimenticabile, anticipando il tour inizialmente previsto per il 2026 all’estate 2025.

Ecco le date confermate del tour dei The Kolors:

17 marzo – Roma – Palazzo dello Sport

23 marzo – Milano – Forum di Assago

27 marzo – Padova – Kioene Arena

28 marzo – Firenze – Mandela Forum

31 marzo – Eboli – Palasele

Inizialmente annunciato per il 2026, il tour è stato anticipato all’estate 2025, permettendo ai fan di vedere la band esibirsi prima del previsto.

Biglietti e prezzi

I biglietti per assistere al tour 2025 dei The Kolors saranno disponibili sui principali circuiti di prevendita online come TicketOne, TicketMaster e Vivaticket. Al momento non sono stati ancora comunicati i prezzi ufficiali dei biglietti per le diverse location, che potrebbero variare in base al settore e alla città scelta.

Si consiglia ai fan di seguire i canali social ufficiali della band e i siti di prevendita autorizzati per ricevere aggiornamenti in tempo reale sulla data di apertura delle prevendite e sui costi. Data la popolarità crescente del gruppo dopo il successo di brani come “Italodisco” e l’annunciata partecipazione a Sanremo 2025, è consigliabile acquistare i biglietti con anticipo per assicurarsi i posti migliori.

Possibile scaletta

Sebbene la scaletta ufficiale del tour 2025 non sia ancora stata divulgata, è probabile che i The Kolors includano nel repertorio sia i loro brani più celebri che le nuove uscite. Basandoci sulla loro scaletta del 2024, ecco una possibile lista di brani che potrebbero eseguire:

Intro/Don’t give a funk

Chemical Love

Everytime

Mal di gola

Frida

La genesi del tuo colore

Me minus You

Blackout

Come le onde/Comfortably, Numb

Assenzio

I p’ me tu p’ te

Cabriolet Panorama

Why don’t you Love me

Medley Ti amo/Tu/Gloria

Pensare male

Un ragazzo Una ragazza

Italodisco

In the flesh

Il loro live set generalmente combina i loro successi più recenti come ‘Italodisco’ e ‘Un ragazzo Una ragazza’ con brani storici del loro repertorio, creando uno spettacolo energico e coinvolgente.

Biografia e carriera

I The Kolors sono una band emersa grazie al talent show Amici di Maria De Filippi. Il gruppo, formato da Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Dario Iaculli (basso), ha conquistato il pubblico italiano con il loro distintivo sound che fonde pop, funk e rock.

Dopo la vittoria nel programma televisivo, la band ha continuato a collezionare successi con brani come ‘Everytime’, ‘Pensare male’ in collaborazione con Elodie, e l’ormai iconico tormentone ‘Italodisco’, che nell’estate 2023 ha dominato le classifiche e le radio italiane. Più recentemente, il singolo ‘Un ragazzo Una ragazza’ ha consolidato ulteriormente la loro popolarità. L’annunciata partecipazione al prossimo Festival di Sanremo 2025 rappresenta un ulteriore importante traguardo nella loro carriera musicale, confermando il loro ruolo di protagonisti nel panorama della musica pop italiana contemporanea.