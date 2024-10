Concerti Thirty Seconds To Mars 2025: date, biglietti e scaletta

I concerti della band guidata da Jared Leto toccheranno Milano, Gorizia, Napoli e Alba a luglio

I Thirty Seconds to Mars, la band californiana capitanata dal carismatico Jared Leto, torneranno in Italia nel luglio 2025 con un tour estivo che toccherà le città di Milano, Gorizia, Napoli e Alba. La vendita dei biglietti sarà presto disponibile, con una fase di prevendita dedicata solo agli utenti registrati su My Live Nation. Scopriamo le date, le location e la possibile scaletta di queste nuove emozionanti tappe dal vivo.

La prima tappa del tour sarà a Milano il 2 luglio 2025 con un concerto all’Ippodromo SNAI San Siro. Situata nel cuore della città, la struttura, che può accogliere oltre 30.000 spettatori, è uno dei principali palchi estivi italiani.

La band si sposterà poi in Friuli Venezia Giulia, il 3 luglio, per esibirsi a Gorizia presso la Casa Rossa Arena, nell’ambito di “GO! 2025” evento promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia che valorizza Gorizia come Capitale Europea della Cultura.

Dopo il Nord Italia, il tour si sposterà al Sud con il concerto del 6 luglio all’Arena Flegrea di Napoli. Può ospitare fino a 6.000 persone ed è dotata di un palco circondato da dettagli in travertino: quale atmosfera migliore per valorizzare la performance dei Thirty Seconds to Mars?

Infine, la tournée italiana della band si concluderà l’8 luglio ad Alba, nel contesto del “Collisioni Festival”, dove sono attesi come la stella di punta di questa grande manifestazione culturale.

Biglietti e prevendite per i concerti dei Thirty Seconds to Mars a luglio 2025

I biglietti per i concerti dei Thirty Seconds to Mars saranno disponibili con una prima fase di prevendita esclusiva su My Live Nation, a partire da martedì 29 ottobre 2024 alle ore 10:00, alla quale gli iscritti avranno un accesso anticipato; la vendita generale partirà giovedì 31 ottobre 2024, sempre dalle ore 10:00, su Ticketmaster e gli altri canali ufficiali. Al momento dell’apertura delle vendite saranno anche pubblicate le fasce di prezzo dei biglietti.

Un live esplosivo e una scaletta ricca di successi

Per quanto riguarda la scaletta, il concerto dei Thirty Seconds to Mars nel 2025 promette di essere uno spettacolo mozzafiato, in linea con le esibizioni passate della band. I fan potranno aspettarsi i grandi successi che hanno segnato la carriera della band, tra cui “Up in the Air”, “Kings and Queens”, “This Is War”, “City of Angels” e “The Kill (Bury Me)”, ma anche i brani del più recente album della band, It’s the End of the World but It’s a Beautiful Day, come “Stuck” e “Seasons”, che hanno già dimostrato di avere un impatto energico sul pubblico. La band ha inoltre abituato il pubblico a esibizioni spettacolari, arricchite da giochi di luci, coriandoli ed effetti speciali che creano un’atmosfera coinvolgente dall’inizio alla fine.

I Thirty Seconds to Mars, noti per l’energia e la presenza scenica e camaleontica di Jared Leto, garantiranno ai fan italiani un’esperienza indimenticabile, con momenti di puro spettacolo davvero da non perdere!