Concerti Till Lindemann 2025: date, biglietti e scaletta

Till Lindemann ha annunciato due nuove date in Italia per il 2025, un’opportunità imperdibile per i suoi fan. Il carismatico frontman dei Rammstein si esibirà in due città italiane, offrendo spettacoli carichi di energia e scenografie imponenti.

Durante i concerti, Lindemann presenterà alcuni tra i suoi più grandi successi, accanto a brani tratti dal suo ultimo album, garantendo un’esperienza coinvolgente e intensa. Gli appassionati di musica potranno assistere a performance uniche, caratterizzate dalla sua voce inconfondibile e da un sound potente.

I due concerti italiani di Till Lindemann si terranno nelle seguenti date: 6 luglio 2025 – Lucca – Lucca Summer Festival 12 dicembre 2025 – Milano – Alcatraz

L’evento di Lucca vedrà la partecipazione dei Lacuna Coil , offrendo un doppio spettacolo per gli appassionati del genere.

, offrendo un doppio spettacolo per gli appassionati del genere. Lo show a Milano, intitolato “Meine Welt Tour”, avrà come opening act gli Aesthetic Perfection, band elettronica americana-austriaca fondata da Daniel Graves.

Biglietti e prezzi

I biglietti per i concerti italiani di Till Lindemann nel 2025 sono già disponibili per l’acquisto. I prezzi variano in base alla visibilità e alla tipologia di posto scelto, con un costo compreso tra 57,50 euro e 74,75 euro.

Per l’evento del 12 dicembre all’Alcatraz di Milano, è prevista un’età minima di 18 anni per poter accedere al concerto. Chi desidera partecipare può acquistare i biglietti tramite i canali ufficiali di vendita.

Possibile scaletta

Sebbene la scaletta ufficiale del tour non sia stata ancora confermata, ecco i brani che Till Lindemann potrebbe eseguire durante i concerti italiani:

Zunge

Schweiss

Fat

Altes Fleisch

Allesfresser

Blut

Golden Shower

Fish On

Praise Abort

Steh auf

(Lindemann song)

Play Video

Skills in Pills

Du hast kein Herz

Entre dos tierras

Ich hasse Kinder

Home Sweet Home

Übers Meer

L’ultimo brano in lista, “Übers Meer”, è tratto dall’album Zunge del 2023 e rappresenta una delle più recenti produzioni dell’artista.

Biografia e carriera di Till Lindemann

Till Lindemann è un cantante, compositore e poeta tedesco, noto per essere il frontman della celebre band industrial metal Rammstein. Nato il 4 gennaio 1963 a Lipsia, in Germania, ha intrapreso la sua carriera musicale nei primi anni ’90 come batterista della band First Arsch.

Nel 1993 ha fondato i Rammstein, diventando uno dei volti più iconici della musica metal. Il suo stile vocale distintivo e la capacità di esprimere tematiche intense hanno contribuito al successo internazionale della band. I testi delle sue canzoni esplorano spesso argomenti profondi e controversi, come la società, la politica e le emozioni umane, rendendolo un autore particolarmente apprezzato per la sua intensità espressiva.

Oltre alla carriera musicale, Lindemann è anche un poeta affermato. Ha pubblicato diverse raccolte di poesie, tra cui Messer e In stillen Nächten, dimostrando una vena artistica sfaccettata che si estende al di là del mondo della musica. La sua influenza e il suo talento lo rendono una figura unica nel panorama artistico contemporaneo.