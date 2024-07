Concerti Tommaso Paradiso: date e scaletta del Tommy Summer Tour 2024

Tommaso Paradiso in tour 2024

Dopo il sold out della data di Roma del tour nei palazzetti Tommy 2023, Tommaso Paradiso torna anche quest’anno in concerto, con il TOMMY SUMMER TOUR 2024.

Ecco tutte le date previste per il cantautore romano:

Domenica 30 giugno 2024 || Ferrara @ FERRARA SUMMER FESTIVAL Piazza Trento Trieste;

@ FERRARA SUMMER FESTIVAL Piazza Trento Trieste; Giovedì 4 luglio 2024 || Roma @ ROCK IN ROMA Ippodromo delle Capannelle;

@ ROCK IN ROMA Ippodromo delle Capannelle; Domenica 7 luglio 2024 || Pistoia @ PISTOIA BLUES Piazza Duomo;

@ PISTOIA BLUES Piazza Duomo; Sabato 13 luglio 2024 || Servigliano (FM) @ NOSOUND FEST Parco della Pace;

@ NOSOUND FEST Parco della Pace; Venerdì 19 luglio 2024, Villa Bellini, Catania;

Sabato 20 luglio 2024, Cantieri Culturali Zisa, Palermo;

Giovedì 15 agosto 2024, Red Valley Festival, Olbia;

Mercoledì 21 agosto 2024 || Paestum @ OVERSOUND MUSIC FESTIVAL;

@ OVERSOUND MUSIC FESTIVAL; Giovedì 22 agosto 2024 || Molfetta @ BANCHINA SAN DOMENICO;

@ BANCHINA SAN DOMENICO; Sabato 24 agosto 2024 || Diamante (CS) @ Teatro dei Ruderi di Cirella.

I biglietti per i concerti sono già disponibili su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Tommaso Paradiso scaletta concerto 2024

Non sappiamo ancora con certezza la scaletta del 2024, ma potrebbe essere simile a quella dell’ultimo concerto di Tommaso Paradiso, a Roma il 16 novembre 2023:

Sensazione stupenda

Viaggio intorno al sole

Fine dell’estate

Il tuo maglione mio

New York

Lupin

Tra la strada e le stelle

Sold out

La luna e la gatta

Blu ghiaccio travolgente

Trieste

Quando si alza il vento

Tutte le notti

Questa nostra stupida canzone d’amore

Ricordami

Lyn

I nostri anni

Dr. House/Proteggi questo tuo ragazzo (in acustico al pianoforte)

Stanza singola ft. Franco126

Non avere paura

Riccione

Figlio del mare

Felicità puttana

Completamente

Tommaso Paradiso: chi è il cantautore italiano

Tommaso Paradiso, un talentuoso cantautore e musicista italiano, nacque a Roma il 25 giugno 1983, diventando ben presto una figura di spicco nel panorama musicale nazionale. Nel 2009 ha fatto irruzione nel panorama musicale italiano con i Thegiornalisti, divenendo il volto e la voce di questa band di successo.

Il debutto discografico dei Thegiornalisti avvenne nel 2011 con l’album “Vol. 1”, ma è stato nel 2014, con il lancio dell’album “Completamente Sold Out”, che la band ha raggiunto la fama nazionale. Grazie a singoli come “Questo sono io” e “Fine dell’estate”, l’album ha conquistato il cuore del pubblico, ottenendo il meritato disco di platino.

Negli anni successivi, i Thegiornalisti hanno continuato a sfornare successi musicali, dimostrando una costante evoluzione artistica. Album come “Fuori commercio” nel 2016 e “Love” nel 2018 hanno consolidato la loro posizione nel panorama musicale italiano, caratterizzandosi per un sound fresco e orecchiabile, con testi che spesso riflettevano sul tema dell’amore e delle relazioni umane.

Tuttavia, nel settembre 2019, dopo un tour trionfale che si concluse con un epico concerto al Circo Massimo, Tommaso Paradiso annunciò la fine del progetto Thegiornalisti, intraprendendo così la sua carriera solista. Questa decisione causò tensioni all’interno del gruppo, poiché i membri non erano pronti a separarsi. Ciò segnò l’inizio di un periodo di distensione nei rapporti tra i membri della band.

Paradiso si è lanciato con successo nella sua carriera da solista, pubblicando il suo primo album in studio intitolato “Space Cowboy” nel 2022. Prima di questo, aveva già rilasciato una serie di singoli che avevano ricevuto un ottimo riscontro commerciale. “Space Cowboy” ha debuttato direttamente al primo posto nella classifica degli album più venduti in Italia, consolidando ulteriormente la sua posizione come artista di spicco nella scena musicale italiana.

L’anno successivo, nel 2023, ha intrapreso un tour per promuovere il suo secondo album “Sensazione stupenda”, portando la sua musica dal vivo in diverse città italiane, confermando il suo talento e la sua capacità di coinvolgere il pubblico con le sue performance energiche e appassionate.

Aggiornamento: scaletta concerto Tommaso Paradiso Capannelle (Roma) 4 luglio 2024

Intro

Sensazione stupenda

Viaggio Intorno Al Sole

Fine dell’estate

Il tuo maglione mio

Sold Out

Lupin

Tra la strada e le stelle

New York

L’ultima luna (Lucio Dalla cover)

Blu ghiaccio travolgente

I nostri anni

Questa nostra stupida canzone d’amore

Ricordami

La luna e la gatta

Tutte Le Notti

Promiscuità / Magari No

Non avere paura

Riccione

Dr. House

Encore:

Felicità puttana

Completamente