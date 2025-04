Concerti Tony Hadley 2025: date, biglietti e scaletta

Ecco le date confermate del tour di Tony Hadley:

13 luglio – Bollate (MI) – Villa Arconati

14 luglio – Asti – Piazza Alfieri – Asti Musica

26 agosto – Taormina – Teatro Antico – Taormina Arte , in concerto con l’Orchestra della Magna Grecia

27 agosto – Marina di Pietrasanta – Teatro La Versiliana – 46° Festival La Versiliana

28 agosto – Merano – Giardini di Castel Trauttmansdorff – Merano World Music Festival

30 agosto – Civitavecchia (RM) – Piazza della Vita – Civitavecchia Summer Festival

2 settembre – Sondrio – Teatro Sociale

3 settembre – Mantova – Esedra di Palazzo Te – Mantova Summer Festival

Durata dello spettacolo

Il concerto di Tony Hadley si divide in due parti distinte: una swing e una pop. Lo spettacolo dura complessivamente circa un’ora e 45 minuti.

Generalmente, il concerto potrebbe iniziare alle 21:00 e concludersi intorno alle 22:45, offrendo al pubblico un’esperienza musicale completa che abbraccia diversi stili.

Biglietti e prezzi

I biglietti per il tour italiano di Tony Hadley del 2025 saranno disponibili prossimamente sui principali circuiti di prevendita autorizzati. È consigliabile monitorare i canali social ufficiali dell’artista e delle diverse location che ospiteranno i concerti per ottenere informazioni tempestive sull’apertura delle vendite e sui prezzi delle diverse categorie di posto.

Considerata la popolarità di Tony Hadley in Italia e l’importanza di questo tour celebrativo del 45° anniversario della sua carriera, è raccomandabile procedere all’acquisto non appena i biglietti saranno messi in vendita per assicurarsi i posti migliori.

Possibile scaletta

Sebbene la scaletta ufficiale del tour 2025 non sia ancora stata divulgata, è probabile che Tony Hadley includa nel repertorio sia i suoi brani più celebri che le canzoni del suo repertorio swing. Basandoci sulla scaletta del 2024, ecco una possibile lista dei brani:

The Mood I’m In

Fly Me to the Moon (In Other Words)

The Good Life

Only When You Leave

Through the Barricades

Just a Gigolo

Wives and Lovers

Love for Sale

True

I Will Wait for You

Walk Of Shame

Bewitched, Bothered and Bewildered

Touch Me

Too Close for Comfort

The Summer Wind

I Wanna Be Around

The Lady Is a Tramp

You Make Me Feel So Young

Alfie

Mack The Knife

Come Fly With Me

That’s Life

Gold

My Way

One for My Baby

If I Can Dream

Carriera e successi

Tony Hadley è noto principalmente come ex voce degli Spandau Ballet, uno dei gruppi più influenti del movimento New Romantic degli anni ’80. Con gli Spandau Ballet ha ottenuto successi mondiali come ‘True’, ‘Gold’ e ‘Through the Barricades’.

Dopo la separazione dal gruppo, ha intrapreso una carriera solista di successo, esplorando anche generi diversi come lo swing e il jazz. Il tour del 45° anniversario rappresenta un importante traguardo nella lunga e prestigiosa carriera dell’artista britannico, da sempre molto amato dal pubblico italiano.

Foto copertina via Wikimedia Commons