Concerti Tropico 2025: date, biglietti e scaletta

Tropico è pronto a tornare sul palco, per la gioia di tutti i suoi fan. Il cantante ha annunciato le date dei concerti che partiranno alla fine del 2025 e che lo vedranno girare per tutta l’Italia. I fan sono in trepidante attesa di assistere alle performance dal vivo dell’artista, che includeranno sia i grandi successi che i brani più recenti.

La fine del 2025 segna il ritorno sul palco di Tropico. Il tour prenderà il via a novembre e toccherà diverse città italiane. Ecco le date confermate:

29 novembre 2025 – Roma – Atlantico

– Roma – Atlantico 4 dicembre 2025 – Molfetta (BA) – Eremo club

– Molfetta (BA) – Eremo club 9 dicembre 2025 – Milano – Fabrique

– Milano – Fabrique 14 dicembre 2025 – Bologna – Estragon

– Bologna – Estragon 22 dicembre 2025 – Napoli – Palapartenope

Biglietti e prezzi

I biglietti per i concerti 2025 di Tropico sono già disponibili per l’acquisto sulle principali piattaforme di ticketing online. I prezzi partono da una base di 35 euro, variando in funzione della location e della tipologia di posto scelto.

Per questa tournée, l’artista ha previsto una speciale sorpresa: selezionerà personalmente alcuni fan fortunati che avranno l’opportunità di vivere un’esperienza esclusiva con lui. Questi selezionati potranno accedere in anteprima alla presentazione dal vivo del suo nuovo disco, un privilegio riservato a pochi.

Possibile scaletta

Sebbene la scaletta ufficiale dei concerti in programma per il 2025 di Tropico non sia ancora stata svelata, è probabile che includerà i suoi più grandi successi e i brani tratti dal nuovo album. L’artista potrebbe scegliere di portare sul palco una setlist simile a quella presentata durante il concerto a Piazza del Plebiscito del 28 giugno 2024, con alcune modifiche:

Perché mi sono innamorato di te

Ammore pe na sera

Dint o scuro

Piccolo Buio

E cose ca fann sunnà

Zona Nord

Ubriachi di Vita

Bambina

Contrabbando

Chiamami quando

Vasco/Egotrip

Che me lassat’a fa

Non vogliamo diventare grandi

Fantasie

Anema e notte

Carlito’s way

Bambolina voodoo

Non esiste amore a Napoli

Doppler

Nuda Sexy Noia

Piazza Garibaldi

È importante avere

Gotha

Vasco

Garage Days

Chi è Tropico: dalle origini al successo

Tropico, nome d’arte di Davide Petrella, è un cantautore nato a Napoli il 6 agosto 1985. Appassionato di musica sin dall’infanzia, ha iniziato a comporre le prime canzoni all’età di soli 11 anni, dimostrando fin da subito un talento naturale per la scrittura.

Il suo ingresso nel panorama musicale avviene grazie al web, quando attraverso la piattaforma Myspace riesce a mettersi in contatto con Cesare Cremonini, con cui successivamente avvierà una proficua collaborazione. Nel corso degli anni, Petrella si afferma come uno degli autori più richiesti nel panorama italiano, scrivendo testi per artisti del calibro di J Ax, Fabri Fibra, Gianna Nannini ed Elisa.

È nel 2017 che decide di intraprendere un percorso da solista, firmando un contratto con una delle etichette più prestigiose, la Warner Music Italy. L’anno seguente pubblica il suo primo album, intitolato “Litigare”, adottando lo pseudonimo di Tropico che lo accompagnerà in tutta la sua carriera da solista.

La vera consacrazione a livello nazionale arriva nel 2019 con il singolo “Non esiste amore a Napoli”, che ottiene un notevole successo di pubblico e critica. Tra le sue hit più recenti che hanno conquistato le classifiche di streaming in Italia spiccano “Chiamami quando la magia finisce” (2023) e “Ammore pe na sera” (2024).

Il segreto del suo successo risiede nella capacità di fondere nelle sue composizioni elementi derivanti dal pop classico con influenze indie, arricchiti da sonorità urban e hip hop, creando un sound unico che ha saputo conquistare un pubblico sempre più vasto.