Concerti Vasco nel 2025: Date, Biglietti e Scaletta

Dalle città toccate al prezzo dei biglietti, fino alla possibile scaletta: ecco la guida alla prossima tournée negli stadi dell’amato rocker italiano.

Dopo il trionfo dei concerti del 2024, che ha visto Vasco Rossi superare il proprio record personale con il settimo show consecutivo a San Siro, il rocker di Zocca è pronto a tornare in scena con un nuovo tour che si preannuncia memorabile. Il “Vasco Live Duemilaventicinque” prenderà il via il 31 maggio 2025 e porterà la musica e l’inesauribile energia di Vasco in sei città italiane per un totale di dodici concerti. I fan sono già pronti a riempire gli stadi e a vivere l’esperienza di uno spettacolo che, come sempre, promette di essere “il più potente e emozionante al mondo”.

Il tour partirà dallo Stadio Olimpico di Torino e toccherà poi Firenze, Bologna, Napoli, Messina per concludersi con due serate imperdibili a Roma.

Il Vasco Live Duemilaventicinque si svolgerà tra la fine di maggio e quella di giugno, con un calendario fitto di appuntamenti in alcune delle città più importanti d’Italia. Ecco tutte le date del tour:

– 31 Maggio e 01 Giugno: TORINO – Stadio Olimpico

– 05 e 06 Giugno: FIRENZE – Visarno Arena

– 11 e 12 Giugno: BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

– 16 e 17 Giugno: NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona

– 21 e 22 Giugno: MESSINA – Stadio San Filippo

– 27 e 28 Giugno: ROMA – Stadio Olimpico

Biglietti Vasco Live Duemilaventicinque

La vendita generale dei biglietti per il Vasco Live Duemilaventicinque è iniziata alle ore 12:00 di venerdì 12 luglio 2024. Come da tradizione, i fan iscritti al Blasco Fan Club hanno avuto la possibilità di acquistare i biglietti in anteprima a partire dall’8 luglio, mentre i titolari di carta MasterCard hanno avuto un accesso prioritario dal 10 luglio.

Dopo poche ore dall’apertura delle vendite, il successo era già chiaro con oltre 400.000 biglietti venduti. I prezzi dei biglietti variano a seconda della location e della tipologia di posto: si parte dai 51,20 € per i posti non numerati o con visibilità ridotta, fino ad arrivare ai 359,60 € per la vip lounge – tribuna coperta numerata allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Li trovate sulle principali piattaforme, come Vivaticket, TicketOne, e TicketMaster.

La possibile scaletta: cosa aspettarsi dai concerti di Vasco nel 2025

Anche se la scaletta ufficiale dei concerti del 2025 non è ancora stata rivelata, possiamo farci un’idea basandoci sui recenti show di Vasco. Durante il concerto milanese del 15 giugno 2024, Vasco ha eseguito alcuni dei suoi brani più celebri, da “Gli spari sopra” a “Siamo solo noi”, passando per “Albachiara” e “Vita spericolata”. Ecco la scaletta di quella serata, che potrebbe essere un’anteprima di ciò che ci aspetta nel 2025:

– Blasco Rossi

– Asilo “republic”

– Gli spari sopra

– Gli sbagli che fai

– Quanti anni hai

– Come stai

– Vivere senza te

– Bollicine

– Jenny è pazza

– Sally

– Domenica lunatica

– Interludio 2024 / Echo Lake

– Un gran bel film

– La fine del millennio

– Gli angeli

– Basta poco

– C’è chi dice no

– La strega (la diva del sabato sera) / Cosa vuoi da me / Vuoi star ferma! / Tu vuoi da me qualcosa / Occhi blu / Incredibile romantica / Ridere di te

– Rewind

– Il mondo che vorrei

– Dillo alla Luna

– Se ti potessi dire

– Siamo solo noi

– Vita spericolata / Canzone

– Albachiara

Con questa scaletta, Vasco è riuscito a conquistare il pubblico e non c’è dubbio che anche nel 2025 saprà fare altrettanto regalando a tutti i suoi affezionatissimi fan uno spettacolo indimenticabile.