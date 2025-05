Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma: la scaletta con l'ordine di uscita dei cantanti

Mancano poche ore al Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma ed ovviamente tutti sono curiosi di sapere quale sia la scaletta con l’ordine di uscita dei cantanti sul palco. Al momento ancora non sono stati svelati dettagli in merito alla scaletta, tuttavia vediamo insieme gli orari del concerto e quali sono gli artisti in programma.

Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma: gli orari

L’attesissimo Concertone del Primo Maggio 2025, l’appuntamento musicale e di riflessione sociale che celebra la Festa dei Lavoratori, sarà trasmesso in diretta televisiva nazionale su Rai 3. Gli spettatori potranno seguire l’intera manifestazione anche da casa, vivendo l’energia della piazza e partecipando alle discussioni sui temi fondamentali del nostro tempo. La lunga giornata di festa e musica prenderà il via alle ore 13:30 e continuerà per oltre dieci ore di esibizioni dal vivo e momenti dedicati all’approfondimento di questioni sociali e di stringente attualità. La struttura della trasmissione televisiva del Concertone del Primo Maggio Roma 2025 sarà così suddivisa:

Anteprima : la diretta si aprirà con un’anteprima esclusiva dalle ore 15:00 alle ore 16:00. Aprirà il concerto L’orchestraccia feat. Mundial e Leo Gassman. Insieme canteranno “Bella ciao” e altri brani

: la diretta si aprirà con un’anteprima esclusiva dalle ore 15:00 alle ore 16:00. Aprirà il concerto L’orchestraccia feat. Mundial e Leo Gassman. Insieme canteranno “Bella ciao” e altri brani Prima Parte del Concerto : la prima parte del concerto sarà in onda dalle ore 16:00 alle ore 18:55

: la prima parte del concerto sarà in onda dalle ore 16:00 alle ore 18:55 Seconda Parte : dopo una breve interruzione per lasciare spazio al tg della sera, la diretta riprenderà con la seconda parte del concerto, dalle ore 20:00 alle ore 21:00

: dopo una breve interruzione per lasciare spazio al tg della sera, la diretta riprenderà con la seconda parte del concerto, dalle ore 20:00 alle ore 21:00 Terza e Ultima Parte del Concertone: la serata culminerà con la terza e ultima parte del Concertone, in programma dalle ore 21:05 fino alla mezzanotte (ore 24:00)

Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma: tutti i cantanti in scaletta

Il Concertone del Primo Maggio di Roma aprirà le danze con le performance di Cyrus, Cosmonauti Borghesi, Joao Ratini, SOS – Save Our Souls e Vincenzo Capua. A questi si aggiungeranno i tre vincitori del contest 1MNEXT: Cordio, Dinìche e Fellow, che avranno l’opportunità di esibirsi su un palco così prestigioso. A seguire, nel corso della lunga giornata musicale, si alterneranno sul palco numerosi altri artisti di spicco del panorama musicale italiano. L’elenco completo, attualmente solo in rigoroso ordine alfabetico, include: