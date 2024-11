Concerto The Game 2025: data, biglietti e scaletta

Concerto The Game 2025: data

The Game torna in Italia nel 2025 con il suo The Documentary 20th Anniversary Tour”. Per festeggiare i 20 anni dalla pubblicazione del suo disco di debutto fondamentale, la leggenda del rap farà un tour nel Regno Unito (a Birmingham, Glasgow, Manchester, Dublino e Londra) e in Europa (Italia, Svizzera, Georgia, Austria, Germania, Francia, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Finlandia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia e Lituania) tra marzo e aprile del prossimo anno. In preparazione alla serie di appuntamenti dal vivo, The Game è attualmente in studio di registrazione per The Documentary 3, il terzo capitolo della serie The Documentary, la cui uscita è prevista per il 2025. La data da segnare sul calendario è quella di martedì 4 marzo 2025 presso il Fabrique di Milano (a via Gaudenzio Fantoli, 9) per l’unica data italiana dell’artista.

Biglietti

I biglietti sono già disponibili su Dice al costo di 46 euro, visto che si tratta di un posto unico. Per arrivare allo storico locale meneghino ci sono numerosi mezzi pubblici da utilizzare, oltre a quelli privati:

In metro scendere alla fermata “Rogoredo Fs.”, prendere la Linea 88 per 11 fermate e scendere in “Via Fantoli / Via Mecenate

In treno la stazione ferroviaria più vicina è “Milano Rogoredo” e poi basta seguire le indicazioni per gli autobus

In auto l’uscita è Mecenate/Gamm – tangeziale Est

Scaletta

L’inizio del concerto di The Game a Milano nel 2025 è previsto alle ore 21, tuttavia al momento non ci sono ulteriori dettagli in merito a questo appuntamento, visto che mancano davvero tanti mesi. In base ad uno dei suoi ultimi live ecco la possibile scaletta:

No Smoke

Stainless

Westside

Gold Daytonas

The Next Episode

Compton

Westside Story

Red Nation

It’s Okay (One Blood)

El Chapo

Ali Bomaye

My Life

Dreams

Higher

Put You on the Game

Hail Mary

How We Do

Hate It or Love It

Ovviamente visto che nel 2025 uscirà il nuovo lavoro discografico, sicuramente ci saranno ulteriori brani da ascoltare oltre a quelli sopra citati. A proposito di “Documentary”, ricordiamo che al momento del debutto nel 2005, il disco ha fatto il suo esordio in vetta alla classifica della Billboard 200 e ha ottenuto il doppio disco di platino negli Stati Uniti. Con tracce iconiche come “How We Do”, “Dreams” e “Hate it or Love It”, il disco ha segnato il rilancio della scena hip hop della West Coast. Ma non solo. Questo progetto è riuscito ad ottenere il disco di platino in Danimarca, Irlanda e Regno Unito e il disco d’oro in Germania.