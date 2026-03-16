Concorsi universitari, il Tar di Roma limita i ricorsi sulle prove scritte

Con la sentenza 4021/2026 del 15 marzo 2026, il Tar di Roma ha stabilito un principio fondamentale per i concorsi universitari: la valutazione degli elaborati scritti rientra nella discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice. Questo significa che il giudizio espresso dai membri della commissione su prove scritte non può essere contestato basandosi esclusivamente su sospetti o su irregolarità di natura formale.

La “discrezionalità tecnica” è il potere riconosciuto agli esperti della commissione di valutare le prove secondo le proprie competenze specialistiche. In pratica, i giudici amministrativi non possono sostituire il proprio giudizio a quello della commissione, perché quest’ultima possiede le conoscenze tecniche necessarie per valutare il merito degli elaborati.

Il Tar ha tracciato una linea netta: per impugnare l’esito di una prova scritta servono elementi concreti e non solo ipotesi o vizi procedurali minori. Il principio delimita chiaramente l’ambito di intervento del giudice, che non entra nel merito della valutazione accademica ma verifica solo la legittimità del procedimento quando esistono prove sostanziali di irregolarità.

La vicenda processuale del dottorato

Il caso nasce dal ricorso di un candidato escluso dalla prova orale di un dottorato di ricerca, che aveva contestato la correttezza della correzione del proprio elaborato scritto. L’aspirante dottorando riteneva che la valutazione ricevuta presentasse profili di irregolarità e ha quindi impugnato l’esito davanti al tribunale amministrativo.

Il Tar di Roma ha colto l’occasione per ribadire un principio generale: la valutazione degli elaborati scritti nei concorsi universitari costituisce espressione di discrezionalità tecnica della commissione. Di conseguenza, i semplici sospetti o le irregolarità meramente formali non rappresentano motivi sufficienti per rimettere in discussione l’esito della prova.

La sentenza 4021/2026 del 15 marzo 2026 ha così tracciato una linea netta tra le contestazioni ammissibili e quelle infondate, circoscrivendo l’ambito del sindacato giurisdizionale e confermando l’autonomia della commissione nella fase di correzione degli elaborati.

Le conseguenze sui ricorsi nelle prove scritte

La sentenza del Tar di Roma traccia un perimetro netto per chi intende impugnare la valutazione delle prove scritte nei concorsi universitari. In pratica, i ricorsi non possono fondarsi esclusivamente su sospetti generici o su irregolarità di carattere puramente formale. Il giudice amministrativo ribadisce di non poter sostituire il proprio giudizio a quello della commissione esaminatrice quando si tratta di valutare il merito tecnico degli elaborati.

Questa impostazione rafforza l’autonomia della commissione nell’applicare i criteri di valutazione, riconoscendo che la correzione delle prove scritte richiede competenze specialistiche che esulano dal sindacato giurisdizionale. Per studenti e candidati, il messaggio è chiaro: eventuali contestazioni devono poggiare su vizi sostanziali e documentabili, non su supposizioni o difetti procedurali marginali.

La discrezionalità tecnica resta quindi protetta, orientando le aspettative verso ricorsi fondati su elementi concreti e non su impressioni soggettive.