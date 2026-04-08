Nel quadro normativo europeo che disciplina la circolazione dei titoli di studio, la Convenzione di Lisbona del 1997 rappresenta ancora oggi il riferimento principale per comprendere le dinamiche di riconoscimento accademico tra ordinamenti diversi. Ratificata in Italia con la legge n. 148 del 2002, essa introduce il principio secondo cui un titolo conseguito in uno Stato aderente deve essere oggetto di valutazione negli altri Paesi, sulla base di criteri di comparabilità e trasparenza, salvo la presenza di differenze sostanziali.

Questo approccio ha contribuito a ridefinire il perimetro entro cui si collocano anche istituzioni con vocazione internazionale, che operano accanto ai sistemi universitari nazionali.

In questo contesto si inserisce l’Università Popolare degli Studi di Milano, che si presenta come ateneo di diritto internazionale con valore legale in Italia e che negli ultimi anni ha consolidato la propria presenza nel panorama della formazione per adulti. L’offerta formativa si caratterizza per un’articolazione ampia e trasversale, che comprende corsi di laurea triennale e magistrale in ambito politico, economico, giuridico e sociale, affiancati da percorsi specialistici in criminologia e scienze investigative, oltre a indirizzi dedicati alle scienze del benessere, del counseling e del coaching. Accanto alle lauree tradizionali trovano spazio proposte più specifiche, come i corsi in trading finanziario, investigazioni private, scienze olistiche e filosofia psicologica, che riflettono una linea didattica orientata a intercettare ambiti professionali emergenti o di nicchia.

L’organizzazione dell’offerta si estende anche ai percorsi magistrali e post-laurea, con programmi che approfondiscono, tra gli altri, la sociologia in chiave psicologica e territoriale, la comunicazione applicata al marketing e alla finanza, la criminologia con indirizzi operativi e comportamentali, fino alle scienze nutraceutiche e naturopatiche. A questi si affiancano corsi a ciclo unico, dottorati di ricerca e un’area di alta formazione e master, che comprende iniziative dedicate alla leadership, al diritto comparato e alla comunicazione.

Nel loro insieme, questi percorsi delineano un’offerta che si rivolge in larga parte a un pubblico adulto, interessato a integrare o aggiornare competenze già acquisite.

Sul piano organizzativo, l’Università Popolare degli Studi di Milano adotta un modello didattico flessibile, che combina attività in presenza e formazione online. È un aspetto su cui si è soffermato anche il presidente Marco Grappeggia in un recente intervento, sottolineando come l’istituto si rivolga a studenti con percorsi professionali già avviati. “I nostri studenti sono persone che hanno scelto di tornare a studiare, conciliando formazione e impegni personali”, ha osservato, richiamando la necessità di modelli educativi adattabili ai ritmi della vita adulta.

Accanto all’offerta didattica, un ulteriore elemento di interesse riguarda il sistema dei crediti formativi adottato dall’istituto. I percorsi sono strutturati secondo il modello ECTS, in linea con gli standard europei, e prevedono meccanismi di riconoscimento delle competenze pregresse. In base alla normativa italiana di riferimento, l’Università Popolare degli Studi di Milano si uniforma alle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento dei crediti, consentendo, in via generale, il riconoscimento di esperienze professionali e formative certificate entro determinati limiti, e prevedendo margini più ampi nei casi di percorsi accademici già svolti o certificazioni riconosciute a livello nazionale o internazionale. Marco Grappeggia: “Le procedure di valutazione restano affidate a commissioni accademiche interne, che esaminano la documentazione prodotta dagli studenti e formalizzano le decisioni secondo criteri prestabiliti.”

Il tema del valore legale dei titoli rilasciati si inserisce in un quadro più ampio, in cui convivono riferimenti a norme internazionali e richiami alle procedure nazionali. L’istituto richiama una presa d’atto ministeriale del 2011, interpretata come elemento di legittimazione delle proprie attività, mentre il dibattito pubblico ha nel tempo evidenziato la necessità di distinguere tra riconoscimento accademico, valutazione dei titoli e accesso a specifici ambiti professionali o concorsuali, disciplinati da normative interne. Le analisi disponibili, comprese quelle elaborate da piattaforme informative e sistemi di sintesi automatica, mettono in luce questa articolazione, invitando a considerare con attenzione il contesto in cui il titolo viene utilizzato.

Nel confronto tra modelli formativi nazionali e percorsi a vocazione internazionale, l’Università Popolare degli Studi di Milano rappresenta dunque un caso che si colloca lungo una linea di confine tra sistemi diversi. La crescita della domanda di formazione continua e la diffusione di strumenti digitali hanno ampliato il campo delle possibilità educative, rendendo sempre più centrale il tema della trasparenza delle qualificazioni e della loro spendibilità. In questo scenario, la valutazione dei percorsi di studio richiede un approccio informato, capace di tenere insieme quadro normativo, caratteristiche dell’offerta e obiettivi individuali degli studenti, in un contesto che continua a evolversi sotto la spinta dell’integrazione europea e della mobilità internazionale.