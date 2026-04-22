Tar del Lazio chiede chiarimenti al Mur sulle correzioni di Medicina: udienza il 10 giugno

Il Tar del Lazio ha pubblicato il 21 aprile 2026 una serie di sentenze sui ricorsi relativi all’accesso alla facoltà di Medicina, inserendosi nella complessa saga giudiziaria che accompagna la riforma promossa dalla ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. I giudici amministrativi hanno respinto i ricorsi presentati dagli studenti che hanno affrontato lo sbarramento all’inizio del secondo semestre, meccanismo entrato in vigore in sostituzione del tradizionale test d’ingresso.

Nonostante il rigetto dei ricorsi, il Tar ha ritenuto necessario richiedere chiarimenti formali al Ministero dell’Università e della Ricerca in merito alle modalità di correzione adottate durante la fase di valutazione. La richiesta evidenzia la necessità di fare luce su aspetti procedurali che hanno sollevato dubbi nel corso del contenzioso.

Per consentire al Mur di fornire le proprie osservazioni e integrazioni, l’udienza è stata fissata per il 10 giugno 2026, data in cui si attende un quadro più completo sulla gestione della fase valutativa e sugli eventuali sviluppi della vertenza amministrativa in corso.

L’impianto della riforma: il semestre filtro che sostituisce il test d’ingresso

La riforma del sistema di accesso alla facoltà di Medicina, promossa dalla ministra Anna Maria Bernini, mantiene intatto il proprio impianto complessivo nonostante il contenzioso in corso. Il semestre filtro, introdotto in sostituzione del tradizionale test d’ingresso, resta confermato anche per il prossimo anno accademico.

Questo meccanismo prevede uno sbarramento collocato all’inizio del secondo semestre, che rappresenta il momento decisivo per la selezione dei candidati.

La stabilità del modello di accesso significa che gli studenti interessati dovranno continuare ad affrontare il percorso previsto dalla normativa vigente. Il semestre filtro, pur al centro del dibattito giudiziario, non subisce modifiche strutturali in seguito alle sentenze del Tar del Lazio.

Le università potranno quindi pianificare l’organizzazione didattica e gli accessi per la prossima stagione accademica mantenendo questo sistema di selezione, che sostituisce definitivamente il precedente test a numero chiuso.

Le ricadute per gli studenti: esiti dei ricorsi e impatto immediato

Gli altri ricorsi presentati dagli studenti sono stati respinti dal Tar del Lazio. Nel breve periodo, quindi, non cambiano le condizioni di accesso alla facoltà di Medicina: chi affronta il percorso universitario deve continuare a seguire le regole del semestre filtro.

La prossima udienza del 10 giugno rappresenta una tappa importante, ma al momento non produce effetti immediati sulle procedure di selezione. Fino a quando non arriveranno nuovi provvedimenti, resta valida la cornice normativa attuale: il sistema di sbarramento all’inizio del secondo semestre rimane operativo per la prossima stagione accademica.

Gli studenti che si preparano all’ingresso devono considerare che l’impianto della riforma è confermato. I chiarimenti richiesti al Mur sulle modalità di correzione potrebbero avere conseguenze in futuro, ma oggi non modificano il calendario né i criteri di accesso stabiliti.

Le posizioni della difesa degli studenti: i rilievi sulle correzioni

La richiesta di chiarimenti al Ministero dell’Università e della Ricerca formulata dal Tar del Lazio nasce anche dai rilievi avanzati dagli avvocati degli studenti ricorrenti. Il dibattito si concentra in particolare sulla fase di correzione delle prove che regolano il passaggio dello sbarramento previsto dalla riforma.

La difesa degli studenti ha sollevato questioni specifiche sulle modalità di valutazione adottate, portando il tribunale amministrativo a ritenere necessari ulteriori approfondimenti prima di pronunciarsi definitivamente. Le prossime determinazioni dipenderanno dalle risposte che il Mur fornirà e dagli elementi che emergeranno durante l’udienza fissata per il 10 giugno.