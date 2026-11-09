Concorso docenti 2027, aule pronte entro novembre: mini-concorsi mirati e nuovi requisiti con 60 CFU

Con la nota MIM prot. 8087 del 5 ottobre 2026, il Ministero ha chiesto alle scuole di procedere alla ricognizione e al collaudo delle postazioni informatiche destinate alle prove concorsuali entro il 31 ottobre. La successiva nota n. 8830 del 30 ottobre 2026 ha poi prorogato il termine per il censimento delle aule al 14 novembre.

Negli ultimi tre anni, questo passaggio ha sempre preceduto l’indizione dei concorsi PNRR, ma non costituisce una certezza formale dell’arrivo di un nuovo bando.

L’ultimo concorso, il PNRR 3, è stato bandito il 10 ottobre 2025 e le graduatorie delle procedure precedenti non sono ancora esaurite. La scadenza del 14 novembre indica che prima di quella data il bando non potrà essere pubblicato, lasciando ai candidati un margine di attesa per pianificare la preparazione.

Le ipotesi politiche: i mini-concorsi mirati secondo Pittoni

Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega, ha dichiarato che i “concorsoni” annuali post-PNRR non si terranno più. Secondo Pittoni, il confronto con la Commissione europea avrebbe aperto la strada a una soluzione differente: mini-concorsi mirati esclusivamente per le classi di concorso con graduatorie esaurite.

“Come avevo preannunciato dopo specifiche interlocuzioni con la Commissione europea, quelli in arrivo sono solo mini-concorsi mirati per le graduatorie vuote, che non fanno concorrenza a nessuno”, ha affermato il responsabile Istruzione della Lega. La logica sottesa è tutelare i precari già inseriti nelle graduatorie vigenti, evitando nuove procedure generalizzate che rischiano di creare ulteriore concorrenza.

Tuttavia, è importante distinguere tra dichiarazioni politiche e atti ministeriali ufficiali: le affermazioni di Pittoni rappresentano un orientamento, non ancora tradotto in provvedimenti formali del Ministero.

La struttura delle prove dopo il PNRR

Terminata la stagione dei concorsi straordinari PNRR, le prossime procedure concorsuali potrebbero recuperare l’impianto tradizionale. Si profila l’abbandono della prova scritta a quiz in favore della sequenza classica: preselettiva, prova scritta e orale.

Tra le ipotesi al vaglio figura l’introduzione di quesiti a risposta aperta su temi pedagogico-didattici. Una scelta che implicherebbe tempi di correzione più lunghi e richiederebbe ai candidati competenze argomentative più strutturate rispetto alla semplice selezione tra opzioni multiple.

L’eventuale ritorno a questo formato orienta la preparazione verso approfondimenti teorici e capacità di rielaborazione personale dei contenuti didattici.

I bandi per classi e territori: graduatorie e DM 68/2026

Le prossime procedure potrebbero interessare esclusivamente specifiche classi di concorso e singole regioni, laddove le graduatorie vigenti risultino ormai esaurite. L’obiettivo dichiarato consiste nel limitare il numero di posti messi a bando per tutelare candidati già collocati in graduatoria come vincitori o idonei, oltre a proteggere le graduatorie regionali istituite con il Decreto Ministeriale n. 68 del 22 aprile 2026.

Questa strategia mirata risponderebbe alla necessità di evitare sovrapposizioni concorsuali che potrebbero penalizzare chi attende da tempo l’assunzione. In pratica, ogni bando potrebbe riguardare soltanto determinate combinazioni classe–territorio, garantendo posti limitati dove effettivamente mancano candidati in graduatoria, senza generare concorrenza per i precari già inseriti.

I requisiti per infanzia e primaria

Per accedere al concorso per la scuola dell’infanzia e primaria è richiesta la laurea in Scienze della Formazione Primaria oppure il diploma magistrale, comprensivo del titolo sperimentale a indirizzo linguistico, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.

Entrambi i titoli possiedono valore abilitante e consentono di insegnare in questi ordini scolastici senza necessità di ulteriori certificazioni.

I requisiti per la secondaria e i 60 CFU

Cambia radicalmente l’accesso al ruolo docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Non sarà più possibile partecipare con i soli 24 CFU conseguiti in passato, né con il triennio di servizio senza abilitazione, come avveniva nei concorsi PNRR.

Il nuovo sistema richiede la combinazione di due elementi obbligatori: una laurea magistrale o a ciclo unico coerente con le classi di concorso stabilite dal DPR 19/2016, e l’abilitazione specifica ottenuta attraverso il percorso da 60 CFU.

Questa filiera abilitante ridisegna l’intero percorso per i laureandi e i neolaureati che aspirano alla cattedra, escludendo chi non abbia completato entrambi i requisiti.

Gli ITP tra deroga 2026 e nuovi titoli 2027

Per gli insegnanti tecnico-pratici (ITP) la tempistica del bando assume carattere decisivo. Se la pubblicazione avviene entro fine 2026, rimane operativa la deroga transitoria che consente la partecipazione con il solo diploma di scuola secondaria di secondo grado, tecnico o professionale, purché idoneo alla classe di concorso.

Qualora invece il bando venga pubblicato nel 2027, scatta l’obbligo di possedere una laurea triennale, un diploma AFAM di primo livello oppure un diploma rilasciato dagli ITS Academy. La scadenza rappresenta quindi uno spartiacque formale per chi deve pianificare il proprio percorso di qualificazione.

Il sostegno: specializzazione richiesta

Per accedere ai posti di sostegno è indispensabile possedere la specializzazione specifica per il grado di scuola – infanzia, primaria o secondaria – a cui si intende concorrere. Il titolo deve essere conseguito entro la scadenza di presentazione della domanda, salvo che il bando preveda esplicitamente l’iscrizione con riserva per i candidati che stanno ancora completando il percorso formativo.