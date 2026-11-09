Intelligenza artificiale a scuola, il divario tra studenti e insegnanti: l'89% degli alunni la usa, solo il 25% dei docenti

L’Italia si colloca al terzo posto in Europa per utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa tra i ragazzi di età compresa tra 9 e 16 anni, con una percentuale dell’89% a fronte di una media europea del 72%. Il dato emerge dal focus “L’intelligenza artificiale nella scuola italiana. Politiche, competenze e trasformazioni del sistema educativo”, curato dalla consigliera Cnel Ivana Pais con Stefano Pasta e Benedetta Uda, contenuto nella Relazione Cnel sui servizi pubblici 2026.

Il livello di adozione registrato tra gli studenti non trova però corrispondenza tra i docenti: soltanto il 25% degli insegnanti italiani dichiara di utilizzare questi strumenti nella pratica didattica, rispetto al 36% della media Ocse. Il divario generazionale nell’approccio all’IA configura un contesto in cui l’uso massivo da parte degli studenti procede più rapidamente della diffusione tra il corpo docente.

Le pratiche d’uso degli studenti: studio, compiti e risparmio di tempo

Gli studenti ricorrono all’intelligenza artificiale per una gamma ampia di attività scolastiche: ricerca di informazioni, richiesta di spiegazioni, sintesi di testi, esercitazioni e supporto nello svolgimento dei compiti. Il 43% dichiara di impiegare l’IA per lo studio, mentre il 28% la utilizza come ausilio per i compiti assegnati.

Le motivazioni alla base di questo utilizzo sono in larga parte pragmatiche. Il 57% degli intervistati indica la velocizzazione delle attività come ragione principale, mentre il 45-46% segnala il risparmio di tempo come fattore determinante. L’adozione massiva non esclude però una percezione diffusa dei rischi.

Secondo i dati Censis 2025, il 74% degli studenti teme una possibile perdita delle competenze di base e il 62,8% avverte una pressione competitiva nei confronti dei coetanei che utilizzano gli stessi strumenti.

La bassa adozione dei docenti: usi didattici e timori

Gli insegnanti che utilizzano l’intelligenza artificiale ne fanno un impiego mirato: il 68% la impiega per progettare le lezioni, il 32% per fornire feedback agli studenti, il 31% per l’analisi dei dati e il 27% per l’attribuzione dei voti. Nonostante queste applicazioni concrete, la diffusione resta limitata per la carenza di competenze e di una formazione adeguata.

Le preoccupazioni sui rischi accompagnano la cautela nell’adozione: secondo una rilevazione Indire, l’83,4% dei docenti teme che gli studenti attribuiscano credibilità a risultati poco attendibili generati dall’IA. Il Cnel sottolinea che la formazione degli insegnanti emerge come una condizione essenziale per un’integrazione consapevole dell’intelligenza artificiale nella scuola, capace di superare la diffidenza e colmare il divario di competenze che frena l’uso didattico degli strumenti.

I piani formativi e i fondi Pnrr: 4 scuole su 10 citano l’IA

L’attenzione delle istituzioni scolastiche verso l’intelligenza artificiale emerge dall’analisi di 8.958 Piani triennali dell’offerta formativa (Ptof) relativi al periodo 2022-2025. Dei documenti esaminati, 3.695 – pari al 41% del totale – includono riferimenti espliciti all’IA nei propri progetti educativi.

La presenza dell’intelligenza artificiale nei Ptof risulta fortemente correlata all’accesso ai finanziamenti pubblici. Il 92% delle scuole che menzionano l’IA ha beneficiato di almeno una linea di finanziamento del Piano Scuola 4.0 nell’ambito del Pnrr, contro il 73% di quelle che non la citano. Questo divario indica come le risorse economiche abbiano favorito l’integrazione dell’IA nella programmazione didattica.

Gli investimenti del Pnrr destinati all’innovazione digitale nelle scuole ammontano complessivamente a 550 milioni di euro. Di questi, 450 milioni sono stati allocati per la formazione digitale di circa 650mila tra docenti, dirigenti scolastici e personale amministrativo. Ulteriori 100 milioni finanziano percorsi formativi, workshop e laboratori dedicati specificamente all’intelligenza artificiale nelle scuole statali, con l’obiettivo di diffondere competenze operative e consapevolezza critica nell’uso di questi strumenti.

Il rischio di un nuovo divario: oltre l’accesso, le competenze

La Relazione Cnel evidenzia che la sfida principale per il sistema scolastico italiano non riguarda soltanto la disponibilità delle tecnologie, ma la capacità di utilizzarle per migliorare concretamente i processi di insegnamento e apprendimento. L’alfabetizzazione all’intelligenza artificiale non può limitarsi alla conoscenza operativa degli strumenti: deve comprendere la capacità di valutarne criticamente i risultati e riconoscerne i limiti.

Il rischio individuato dall’analisi è l’emergere di una nuova forma di divario digitale. Se in passato la disuguaglianza riguardava principalmente l’accesso ai dispositivi e alle infrastrutture, oggi riguarda sempre più la capacità di comprendere e governare le tecnologie.