Al Convitto Mario Pagano i tutor avatar di intelligenza artificiale nascono dalla co-progettazione di studenti e docenti

L’iniziativa è partita durante lo scorso anno scolastico al Liceo Scientifico del Convitto Nazionale “Mario Pagano” di Campobasso, con un obiettivo mirato: supportare i maturandi nel ripasso dell’orale di giugno. La collaborazione con la società Expert.ai ha permesso di sviluppare i primi tutor avatar basati sull’intelligenza artificiale, pensati per accompagnare gli studenti nella fase finale del loro percorso.

Visto il successo dell’esperimento, quest’anno il progetto ha compiuto un salto qualitativo, evolvendo in una rete strutturata di tutor disciplinari disponibili lungo tutto l’anno scolastico. L’obiettivo dichiarato è fornire un ripasso mirato, consolidare le conoscenze e offrire un accompagnamento costante nello studio quotidiano, trasformando uno strumento nato per l’esame in una risorsa pervasiva e integrata nel curricolo.

Il metodo di co-progettazione: studenti e docenti costruiscono i tutor

Al Convitto Mario Pagano, i contenuti dei tutor avatar non provengono da pacchetti software standardizzati né da generazione automatica priva di controllo umano. Al contrario, docenti e studenti collaborano attivamente per co-progettare ogni assistente virtuale partendo dalle reali esigenze della classe.

Gli studenti intervengono direttamente nell’individuare i nuclei concettuali più ostici delle discipline, segnalando le difficoltà ricorrenti e contribuendo a definire identità, stile comunicativo e persino aspetto grafico degli avatar. Questo processo sartoriale riduce significativamente la distanza psicologica tra utente e strumento, rendendo l’interazione fluida e naturale grazie a un linguaggio vicino al mondo dei giovani e privo di barriere formali.

Il ruolo del docente: guida pedagogica e presidio scientifico

L’intelligenza artificiale al Convitto Mario Pagano non sostituisce l’insegnante né la classe: la relazione in presenza, l’empatia e la capacità di cogliere le esigenze individuali restano il cuore della didattica. I docenti mantengono saldamente il controllo pedagogico filtrando e organizzando i contenuti, definendo gli obiettivi di apprendimento e allineando i tutor avatar ai programmi ministeriali.

L’avatar si inserisce come moltiplicatore di opportunità: offre agli studenti la possibilità di riprendere argomenti complessi nel pomeriggio, esercitarsi con gradualità e chiarire dubbi minori. La tecnologia viene governata dalla scuola per finalità educative consapevoli, garantendo che ogni interazione risponda ai criteri formativi stabiliti.

L’inclusione e la personalizzazione: un supporto accessibile per bisogni diversi

I tutor avatar del Convitto Mario Pagano rispondono concretamente alle esigenze di personalizzazione dell’apprendimento. Ogni studente procede con tempi e stili cognitivi propri: la piattaforma offre un supporto flessibile e accessibile, particolarmente utile per ragazzi con disabilità, difficoltà temporanee o necessità di recupero mirato.

La possibilità di riascoltare le spiegazioni senza limiti, di studiare senza ansia del giudizio e di ricevere un aiuto calibrato sulle proprie specifiche necessità rende il percorso più inclusivo. La scuola è consapevole che la tecnologia non è un rimedio universale: per questo motivo l’integrazione degli avatar avviene sempre sotto l’attenta supervisione degli insegnanti, che ne modulano l’impiego in base alle strategie didattiche in atto.

La pratica laboratoriale: mappatura dei nodi, prototipi e verifica in classe

La didattica del Convitto si traduce in un’attività laboratoriale intensa e metodica. Gli studenti mappano le discipline per individuare i nodi concettuali più ostici, che vanno dalla formalizzazione di problemi matematici all’analisi di testi storico-filosofici. Lavorano con i docenti per istruire l’avatar affinché non fornisca soluzioni preconfezionate, ma stimoli il ragionamento autonomo attraverso domande-guida mirate.

I prototipi vengono testati direttamente in classe, dove i ragazzi diventano revisori critici valutando l’efficacia comunicativa, la calibrazione del tono e la correttezza dei contenuti. Il monitoraggio si avvale di diari di bordo personali compilati dagli studenti e di una valutazione formativa incentrata sulla crescita culturale e sulla consapevolezza critica maturata. Questo ciclo continuo di progettazione, prova e miglioramento promuove il pensiero autonomo e trasforma l’apprendimento in un processo condiviso e partecipato.

La prospettiva educativa: innovazione governata e identità della scuola

L’esperienza del Convitto Mario Pagano dimostra che la scuola può governare la tecnologia con competenza pedagogica, senza rifiutarla né subirla passivamente. L’ancoraggio costante ai programmi ministeriali svolti in classe e la finalità inclusiva garantiscono che gli strumenti digitali restino al servizio della didattica e non il contrario.

La centralità della dimensione umana dell’istruzione emerge in ogni fase: dalla co-progettazione al monitoraggio quotidiano. Gli avatar rappresentano strumenti potenti e flessibili che rendono lo studio accessibile, partecipato e profondamente umano, preservando l’identità educativa dell’istituto.