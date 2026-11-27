Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato la stima di almeno 37 mila assunzioni di docenti per l’anno scolastico 2027/2028. Questa previsione si basa sui posti che risulteranno vacanti dopo le operazioni di mobilità e sui pensionamenti attesi, stimati in circa 23 mila unità.

Il 3 dicembre sono previsti due incontri con i sindacati, tra cui la Cisl Scuola. Il primo avvierà il confronto sulle procedure concorsuali che il Ministero intende bandire, secondo quanto previsto dal CCNL. Il secondo affronterà la questione a livello di interlocuzione politica.

I bandi potrebbero arrivare entro la fine dell’anno, anche mentre proseguono le attività organizzative. Il numero definitivo delle assunzioni sarà determinato una volta concluse le operazioni di mobilità e accertate le cessazioni dal servizio.

L’obiettivo dichiarato è garantire la più ampia copertura possibile dei posti vacanti per assicurare continuità didattica.

Il quarto concorso ordinario e i tre canali di reclutamento

Il Ministero ha già ottenuto l’autorizzazione a bandire il quarto concorso ordinario per circa 14 mila posti, destinato alle classi di concorso e alle tipologie di posto per le quali risultano esaurite tutte le graduatorie utilizzabili. Il piano per il 2027/2028 si articola su tre canali distinti di reclutamento, pensati per ampliare le possibilità di copertura delle cattedre vacanti e garantire continuità didattica.

Il primo canale prevede l’utilizzo delle graduatorie già esistenti, comprese quelle dei precedenti concorsi e del PNRR, da cui potranno essere assunti circa 16 mila e 500 docenti. Il secondo canale passa attraverso il nuovo concorso ordinario, che metterà a disposizione 13 mila 868 posti le cui graduatorie saranno utilizzabili già dal prossimo anno scolastico.

Infine, per i posti residui si ricorrerà agli elenchi regionali, da ricostituire per l’anno scolastico 2027/2028.

L’obiettivo dichiarato è ridurre il precariato e assicurare stabilità ai posti di lavoro, utilizzando tutti gli strumenti disponibili per coprire il maggior numero possibile di cattedre vacanti.

Le tabelle titoli: punteggi rivisti per abilitazioni e certificazioni

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha approvato il 7 ottobre 2026 il parere sullo schema di decreto che modifica gli Allegati B dei decreti ministeriali 205 e 206 del 26 ottobre 2023, relativi alla valutazione dei titoli nelle procedure concorsuali.

I punteggi per abilitazioni e specializzazioni

Tra le novità più rilevanti figura l’attribuzione di 15 punti per il superamento di un precedente concorso ordinario nella medesima classe di concorso. Per la specializzazione sul sostegno conseguita attraverso percorsi straordinari o per l’abilitazione specifica ottenuta con percorso selettivo, il punteggio è fissato a 12,50 punti; il valore scende a 5 punti se il percorso non è selettivo.

Le certificazioni linguistiche e il servizio specifico

Le certificazioni linguistiche riconosciute ricevono 3,75 punti per il livello C1 e 5 punti per il C2. È previsto inoltre un punteggio di 3,75 punti per l’italiano L2. Il servizio specifico viene valorizzato con 3 punti per ogni anno prestato, una misura destinata a premiare l’esperienza maturata nella classe di concorso di riferimento.

Le disposizioni normative che regolano l’accesso

Il decreto-legge 170 del 30 settembre 2026, entrato in vigore dal primo ottobre, prolunga al 31 dicembre 2027 la possibilità per gli insegnanti tecnico-pratici di accedere ai concorsi con il solo diploma. La stessa norma rende inoltre strutturali i percorsi abilitanti da 30 CFU, superando il carattere transitorio che aveva caratterizzato le precedenti edizioni.

Il decreto-legge 144 del 7 agosto 2026, convertito nella legge 174 del 5 ottobre 2026, introduce un’altra modifica rilevante: esclude la cancellazione dalle graduatorie dei concorsi ordinari dopo la conferma in ruolo. Questo cambiamento consente ai docenti neo-immessi di mantenere la propria posizione in graduatoria anche dopo l’assunzione.

Le prossime tappe ufficiali e le informazioni attese

I bandi potrebbero arrivare entro la fine dell’anno. Con la loro pubblicazione saranno definiti con certezza i posti disponibili, i requisiti di partecipazione, le modalità di iscrizione e le scadenze operative.

La proroga al 14 novembre 2026 per il collaudo delle aule informatiche rappresenta un passaggio organizzativo necessario, ma non vincola necessariamente i tempi di uscita dei provvedimenti: in precedenti procedure il Ministero aveva pubblicato i bandi mentre le verifiche logistiche erano ancora in corso.

I candidati potranno conoscere tutti i dettagli solo attraverso i testi ufficiali.