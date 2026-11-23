La Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha depositato il 2 novembre scorso la sentenza n. 2120/2026, respingendo il ricorso presentato da uno studente di quarta superiore contro l’istituto scolastico e il Ministero dell’Istruzione e del Merito. La decisione conferma la non ammissione alla classe quinta per l’anno scolastico 2025/2026.

Al centro della controversia c’è il voto di 3/10 conseguito nella disciplina tecnologia meccanica e applicazioni durante la prova di recupero di fine agosto. Il ricorrente, iscritto all’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica e munito di certificazione per disturbi specifici dell’apprendimento, contestava il divieto di utilizzare i propri schemi personali durante l’esame e la presunta mancata attivazione dei corsi di recupero estivi.

Il collegio giudicante ha ritenuto infondate tutte le censure sollevate, condannando inoltre lo studente al pagamento di duemila euro per le spese legali sostenute dalle parti resistenti in giudizio.

Il caso: PDP, strumenti compensativi e la prova di agosto

La vicenda prende avvio al termine del quarto anno scolastico dell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica, quando il Consiglio di classe sospende il giudizio dello studente per insufficienze in tecnologia meccanica e applicazioni. Il ragazzo disponeva di una certificazione per disturbi specifici dell’apprendimento – dislessia e discalculia – rilasciata dall’azienda sanitaria, con un Piano Didattico Personalizzato che prevedeva misure dispensative e strumenti compensativi quali mappe concettuali, tabelle, formulari e ausili di calcolo da utilizzare durante le verifiche.

Già a giugno, la docente aveva inviato alla famiglia una comunicazione via email in cui segnalava che i fogli usati dallo studente nel corso dell’anno risultavano troppo estesi, ricchi di riassunti dettagliati e privi della struttura sintetica tipica di una mappa. Per questa ragione, l’insegnante invitava l’alunno a predisporre una scheda di supporto adeguata in vista della prova di recupero programmata per fine agosto.

Arrivato il giorno dell’esame, la docente non consente allo studente di consultare i fogli portati da casa, mettendo però a disposizione materiali alternativi conformi alle caratteristiche di una mappa compensativa o schemi forniti da un compagno. La verifica si conclude con un voto di 3/10.

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, delibera all’unanimità la non ammissione alla quinta, valutando la gravità delle lacune e la centralità della disciplina nel percorso d’indirizzo.

Le motivazioni del giudice: strumenti compensativi sì, riassunti no

Nel respingere il ricorso, i magistrati amministrativi hanno stabilito che la docente ha rispettato pienamente il Piano Didattico Personalizzato e che l’ausilio degli strumenti compensativi non equivale alla possibilità di introdurre riassunti dei materiali di studio sostitutivi della conoscenza e della rielaborazione personale.

Il Tar ha richiamato la legge n. 170/2010, il d.P.R. n. 122/2009 e le linee guida ministeriali sui disturbi dell’apprendimento per chiarire che mappe, formulari e tabelle servono ad allineare le condizioni di partenza dello studente con DSA rispetto ai compagni, senza trasformarsi in una scorciatoia che aggira lo studio. I fogli portati dal ragazzo contenevano infatti riassunti troppo estesi, privi della struttura sintetica di una mappa.

La sentenza ha inoltre escluso irregolarità sull’attivazione dei corsi estivi, poiché la scuola aveva regolarmente aperto le iscrizioni a giugno senza ricevere domanda dal ricorrente, e ha sottolineato che tecnologia meccanica è materia fondamentale d’indirizzo, possibile oggetto della seconda prova alla maturità, con lacune che coprivano quasi tutto il programma annuale.

Le ricadute operative: cosa chiarisce la sentenza per scuola e famiglia

La sentenza rende definitiva la bocciatura per l’anno scolastico 2025/2026, con spese di giudizio a carico del ricorrente. Il Tar stabilisce che gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato devono rimanere sintetici e funzionali, senza trasformarsi in riassunti che sostituiscano lo studio.

La comunicazione preventiva della docente a giugno e la coerenza tra PDP e strumenti ammessi durante la verifica risultano elementi centrali nella valutazione della regolarità dell’operato scolastico. Inoltre, l’attivazione dei corsi estivi e la partecipazione alle iscrizioni vanno gestite secondo procedure trasparenti, con onere di adesione da parte delle famiglie interessate.