Divari di genere a scuola: ragazze avanti in lettura (+28 punti), ragazzi in matematica (+17). I dati OCSE-PISA e INVALSI

OCSE-PISA 2025 e INVALSI 2026 confermano differenze significative tra ragazze e ragazzi: le studentesse eccellono in lettura (+28 punti), i maschi in matematica (+17) e problem solving computazionale (+22).