I dati provengono da due rilevazioni ufficiali complementari: l’indagine OCSE-PISA 2025, che misura le competenze dei quindicenni, e il Rapporto INVALSI 2026, che copre l’intera scolarità obbligatoria.
PISA 2025 ha coinvolto in Italia circa 9.000 studenti di 285 scuole, rappresentativi di oltre 500.000 quindicenni. L’indagine valuta lettura, matematica, scienze e problem solving computazionale su scala internazionale.
INVALSI 2026 ha invece analizzato 2,4 milioni di alunni dalla seconda primaria all’ultimo anno delle superiori, misurando italiano e matematica attraverso fasce di risultato. I documenti ufficiali consentono di tracciare l’evoluzione dei divari di genere lungo l’intero percorso scolastico.
La lettura a 15 anni: vantaggio femminile di 28 punti
Secondo il Rapporto nazionale OCSE-PISA 2025, le ragazze italiane conseguono nella lettura un punteggio medio superiore di 28 punti rispetto ai coetanei maschi. La competenza valutata include la capacità di comprendere, utilizzare, valutare e interpretare testi scritti.
Il punteggio medio nazionale si attesta a 474 punti, in lieve calo rispetto ai 476 registrati nel periodo pre-pandemico. Il dato segnala una sostanziale stabilità complessiva, ma evidenzia anche che il 24% dei quindicenni non raggiunge il livello minimo di competenza previsto dall’indagine internazionale, configurando una quota significativa di studenti con difficoltà nella comprensione testuale.
La matematica e il problem solving computazionale: vantaggi maschili di 17 e 22 punti
In matematica il rapporto tra i risultati si inverte rispetto alla lettura. I quindicenni maschi ottengono mediamente 17 punti in più rispetto alle ragazze, un divario espresso sulla scala internazionale PISA.
Il punteggio medio nazionale si attesta a 468 punti. Il 31% degli studenti italiani non raggiunge il livello minimo di competenza matematica, una quota superiore a quella osservata nella lettura.
Nella componente relativa al problem solving computazionale, i ragazzi italiani ottengono un punteggio medio superiore di 22 punti rispetto alle ragazze. La rilevazione considera la capacità di utilizzare strumenti e procedure computazionali per affrontare problemi, condurre esperimenti, analizzare dati e costruire soluzioni.
Il vantaggio maschile si conferma dunque sia nell’ambito quantitativo tradizionale sia in quello delle competenze digitali applicative.
Le scienze: differenze non significative
Nelle prove scientifiche somministrate dall’indagine OCSE-PISA 2025 ai quindicenni italiani non emergono differenze statisticamente significative tra ragazze e ragazzi. A differenza di quanto rilevato nella lettura, nella matematica e nel problem solving computazionale, il dominio scientifico presenta risultati sostanzialmente allineati tra i due gruppi.
Questo dato completa il quadro delle competenze valutate, segnalando un’area disciplinare in cui il divario di genere osservato negli altri ambiti non si manifesta in modo rilevante.
La primaria secondo INVALSI 2026: scarti minimi in italiano, penalità in matematica
Già nei primi due anni di scuola primaria emergono differenze tra bambine e bambini. Il Rapporto INVALSI 2026 rileva una differenza associata al sesso femminile di appena 0,3 punti percentuali a favore delle bambine in italiano, a parità delle altre caratteristiche considerate nell’analisi statistica.
A livello nazionale il 67,3% degli alunni raggiunge almeno la fascia base in italiano. In matematica la percentuale scende al 63,7%, segnalando un maggior numero di alunni sotto soglia.
In matematica la situazione si inverte: la differenza è di −3,6 punti percentuali per le bambine. Il divario nella prova matematica è dunque presente già dopo i primi due anni di istruzione primaria, anticipando lo scarto di diciassette punti osservato in PISA tra i quindicenni.
Le implicazioni di metodo: misure e scale diverse
PISA e INVALSI utilizzano disegni valutativi e metriche distinti. PISA esprime i risultati su una scala di punteggio internazionale standardizzata, mentre INVALSI ricorre a punti percentuali e fasce di competenza.
Le popolazioni esaminate differiscono per età e ampiezza: PISA osserva circa 9.000 quindicenni in 285 scuole, INVALSI ne coinvolge 2,4 milioni dalla seconda primaria alla fine delle superiori. I valori rilevati dalle due indagini non sono sovrapponibili, ma forniscono prospettive complementari sullo stesso fenomeno educativo.