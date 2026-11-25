Il Ministero dell’istruzione e del Merito pubblicherà il bando di concorso a cattedra entro dicembre 2026. Le prove si svolgeranno durante l’inverno, con l’obiettivo di completare le assunzioni entro la fine di agosto.

L’impianto mantiene continuità con i precedenti concorsi, ma introduce un aggiornamento normativo che riflette le recenti riforme scolastiche. Il ventaglio degli argomenti resta ampio e richiede ai candidati una preparazione accurata su teoria, metodologie e normativa aggiornata.

La cornice psico‑pedagogica da padroneggiare

Il programma assegna ampio rilievo ai fondamenti della psicologia dello sviluppo tipico e atipico, della psicologia dell’educazione e dell’apprendimento scolastico. I candidati dovranno conoscere le principali teorie: comportamentismo, cognitivismo, strutturalismo, costruttivismo, socio‑costruttivismo, psicologia della forma (Gestalt), teorie della personalità e teoria dell’apprendimento sociale.

La padronanza di questi quadri teorici non è fine a se stessa: il concorso richiede la capacità di tradurli in scelte metodologiche coerenti con i bisogni formativi degli alunni. Rientrano nella preparazione la gestione della relazione educativa e dei gruppi classe, la personalizzazione e l’individualizzazione dell’insegnamento, l’orientamento e la valorizzazione dei talenti.

La normativa scolastica di riferimento per infanzia e primaria

La preparazione normativa abbraccia l’intero perimetro giuridico della scuola italiana. Punto di partenza è la Costituzione, cui si affiancano il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (D.lgs. 297/1994), l’autonomia scolastica (D.P.R. 275/1999) e gli ordinamenti di infanzia e primo ciclo (D.P.R. 89/2009).

La legge 107/2015 e il D.lgs. 62/2017 su valutazione e certificazione delle competenze strutturano l’impianto didattico-valutativo, mentre il D.lgs. 65/2017 definisce il sistema integrato 0‑6. Completano il quadro le disposizioni su bullismo e cyberbullismo, le Linee guida per educazione civica e discipline STEM, il contratto collettivo nazionale vigente e il D.M. 226/2022 sul periodo di formazione e prova.

Occorre inoltre padroneggiare funzioni degli organi collegiali, compiti di INVALSI e INDIRE, Sistema nazionale di valutazione, Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), Rapporto di autovalutazione (RAV), Piano di miglioramento e rendicontazione sociale.

Le novità 2025‑2026: IA a scuola, nuove indicazioni nazionali e consenso informato

Il programma integra gli aggiornamenti normativi pubblicati tra il 2025 e il 2026, che ridefiniscono strumenti e pratiche operative per i docenti.

L’O.M. 3/2025 introduce nuovi criteri per la valutazione periodica e finale nella scuola primaria, modificando modalità e tempistiche di accertamento degli apprendimenti. La legge 41/2025 promuove la pratica sportiva nelle istituzioni scolastiche attraverso i Nuovi giochi della gioventù, rendendo l’educazione motoria parte integrante dell’offerta formativa.

Il D.M. 166/2025 e le relative linee guida disciplinano l’introduzione dell’intelligenza artificiale nelle scuole, delineando principi, opportunità e limiti dell’uso di strumenti algoritmici nella didattica. I candidati devono comprendere come l’IA possa supportare personalizzazione e valutazione, nel rispetto di trasparenza, sicurezza e protezione dei dati.

Il D.M. 218/2025 aggiorna le modalità e le tempistiche degli esami di idoneità, mentre il D.M. 221/2025 adotta le nuove indicazioni nazionali per il curricolo dell’infanzia e del primo ciclo, rinnovando obiettivi, traguardi e competenze attese. Per la scuola primaria rimane comunque riferimento il D.M. 254 del 2012.

La legge 104 del 9 giugno 2026 regolamenta il consenso informato in ambito scolastico, stabilendo procedure e responsabilità nell’acquisizione dell’assenso delle famiglie per attività didattiche e trattamenti dati sensibili.

Le competenze digitali e i riferimenti europei

La preparazione al concorso richiede la conoscenza dei principali documenti europei che orientano le competenze digitali, la sostenibilità e l’inclusione nella didattica. L’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile rappresenta il quadro globale di riferimento, mentre la Raccomandazione europea del 2018 sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente definisce gli standard formativi trasversali. Per la prima infanzia, la Raccomandazione del 2019 sui sistemi di educazione e cura stabilisce le priorità pedagogiche per il segmento zerosei.

Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato conclusioni cruciali per l’attività docente: il 21 maggio 2025 sulle pratiche educative inclusive e l’11 maggio 2026 sugli insegnanti nell’era dell’intelligenza artificiale. Il quadro strategico europeo per l’istruzione e la formazione 2026-2030 aggiorna gli obiettivi di sistema, mentre i documenti sull’educazione plurilingue e interculturale e la Raccomandazione del 2022 sui percorsi per il successo scolastico completano il perimetro normativo.

Tre framework operativi guidano lo sviluppo delle competenze: GreenComp definisce il quadro europeo per la sostenibilità, DigComp 3.0 descrive le competenze digitali dei cittadini e DigCompEdu specifica quelle richieste ai docenti e ai formatori, traducendo gli standard europei in indicatori per la progettazione didattica e la valutazione.

La scuola dell’infanzia: ambiti specifici di studio

La preparazione per l’infanzia richiede padronanza di storia e pedagogia del segmento 3-6 anni, diritti dell’infanzia e sistema integrato 0-6, integrati dalle Linee pedagogiche per lo zerosei e dagli Orientamenti nazionali per i servizi educativi. Le nuove indicazioni nazionali definiscono i campi di esperienza e i sistemi simbolico-culturali attraverso i quali promuovere identità, autonomia, competenze e prime esperienze di cittadinanza.

I candidati devono conoscere l’organizzazione di spazi, tempi, materiali e routine, nonché i metodi Montessori e Agazzi. Elementi fondamentali sono osservazione, documentazione e valutazione formativa, plurilinguismo e primo approccio all’italiano come L2, continuità educativa 0-14 anni e rapporti con famiglie, servizi educativi e territorio.

Rientrano nel programma l’individuazione precoce dei bisogni educativi speciali, il funzionamento delle sezioni primavera e dei poli per l’infanzia, il coordinamento pedagogico e la gestione dei bambini anticipatari.

La scuola primaria: contenuti disciplinari e metodologici

La preparazione per la scuola primaria richiede padronanza di storia e pedagogia del segmento 6‑11 anni, degli ordinamenti, del tempo scuola e della flessibilità organizzativa. Occorre conoscere gli stili di apprendimento, i modelli di insegnamento e i fondamenti epistemologici delle discipline, insieme a interdisciplinarità e trasversalità dell’insegnamento.

Le metodologie didattiche comprendono i metodi Montessori e Pizzigoni, la didattica esperienziale e laboratoriale, l’educazione civica e lo sviluppo sostenibile, la didattica interculturale e inclusiva e l’italiano come L2. Valutazione formativa e sommativa, progettazione, osservazione e documentazione didattica e prevenzione del disagio completano il quadro.

I candidati devono saper organizzare ambienti che favoriscano esplorazione, scoperta, collaborazione e consapevolezza metacognitiva degli alunni.

I posti di sostegno: quadro normativo e operativo

Il programma per i docenti di sostegno si articola in quattro ambiti: normativo, psicopedagogico e didattico, conoscenza della disabilità secondo il modello bio-psico-sociale, organizzazione e gestione dell’inclusione. I candidati dovranno padroneggiare la legge 104/1992, la legge 170/2010 sui disturbi specifici dell’apprendimento, il decreto legislativo 66/2017 sull’inclusione scolastica, il decreto interministeriale 182/2020 modificato dal decreto 153/2023 sul Piano educativo individualizzato e il decreto legislativo 62/2024 su disabilità, accomodamento ragionevole e progetto di vita.

Sul versante metodologico gli argomenti comprendono pedagogia e didattica speciale, classificazione ICF, disabilità sensoriali, motorie, intellettive e della comunicazione, Profilo di funzionamento, PEI e PDP, strumenti compensativi e misure dispensative, interventi psicoeducativi, strategie metacognitive, componenti emotive e motivazionali, tecnologie per l’inclusione, Piano per l’inclusione, ruolo dei gruppi per l’inclusione e dei Centri territoriali di supporto, collaborazione con famiglie e servizi.

Per la primaria si richiedono strategie di intervento nelle difficoltà di lettura, matematica, memoria, problem solving, abilità di studio e modalità di partecipazione alle rilevazioni INVALSI.