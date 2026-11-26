L’indagine ESPAD Italia 2026, condotta dall’Istituto di fisiologia clinica del CNR di Pisa su 19.065 studenti delle scuole superiori, fotografa un fenomeno quantitativamente rilevante. Nei giorni di scuola, il 27,4% degli studenti tra i 15 e i 19 anni trascorre oltre quattro ore al giorno tra chat e social network: si tratta di circa 679mila ragazzi.

L’11,5% della popolazione studentesca supera le sei ore, mentre l’8,4% presenta indicatori di uso problematico, con un’incidenza quasi doppia tra le ragazze. Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha diffuso le anticipazioni dello studio esprimendo profonda preoccupazione e sollecitando il ministro Valditara all’adozione di una strategia nazionale.

Il contesto culturale e le responsabilità delle piattaforme

Secondo il CNDDU, la questione non si riduce ai comportamenti individuali degli studenti. Il Coordinamento sottolinea come una società che valorizza visibilità, competizione e consenso difficilmente possa rimproverare ai giovani di averne assorbito i criteri.

Il problema diventa particolarmente evidente quando si chiede ai minori di autoregolarsi, senza affrontare al contempo le responsabilità delle piattaforme digitali. Queste ultime, infatti, hanno precisi interessi economici legati al tempo che gli utenti trascorrono online: più ore di connessione significano maggiori opportunità di raccolta dati e monetizzazione attraverso pubblicità mirata.

Per il Coordinamento emerge una contraddizione strutturale tra le aspettative educative rivolte agli adolescenti e gli incentivi di sistema che alimentano l’uso prolungato dei social network.

Le dinamiche di autostima, fragilità e genere

Nell’adolescenza lo sguardo dei coetanei svolge una funzione strutturante per l’identità e l’autostima. I social network trasformano questo riconoscimento in metriche numeriche, esponendo i ragazzi a un monitoraggio continuo del consenso altrui.

Il rischio, evidenzia il CNDDU, è che il valore di sé dipenda sempre più dal giudizio esterno, frenando lo sviluppo dell’autonomia emotiva.

Chi presenta fragilità preesistenti può utilizzare la connessione per compensare solitudine, ansia o inadeguatezza. Il Coordinamento sottolinea come il legame funzioni in entrambe le direzioni: il disagio può spingere verso i social, e alcune esperienze digitali possono a loro volta aggravarlo.

Sul dato delle studentesse il CNDDU richiede un’analisi specifica, che tenga conto dei modelli estetici, del giudizio sul corpo e delle aspettative sociali sull’immagine femminile. Sono dinamiche che richiedono attenzione specialistica, evitando di collegare automaticamente abitudini digitali a condizioni psicopatologiche.

Gli effetti sull’apprendimento e sulla vita scolastica

Il CNDDU segnala che l’esposizione prolungata ai social potrebbe ridurre le occasioni in cui gli studenti imparano a tollerare la frustrazione, ad attendere risultati, a mantenere la concentrazione per tempi prolungati e a gestire i conflitti nelle relazioni. Lo studio richiede gradualità, esercizio ripetuto e la disponibilità a confrontarsi con l’insuccesso, processi che presuppongono tempi di maturazione e riflessione.

Tali dinamiche rischiano di entrare in conflitto con ambienti digitali basati su interazioni rapide e gratificazioni immediate, dove il feedback è istantaneo e la frustrazione viene evitata o bypassata. Il Coordinamento sottolinea che questa divergenza tra ritmi di apprendimento e ritmi digitali merita attenzione nelle politiche educative.

Il limite del divieto in classe e il ruolo delle comunità

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani riconosce che lo stop agli smartphone in classe rappresenta una misura opportuna, ma avverte che non esaurisce la responsabilità educativa delle istituzioni. L’attenzione si sposta sulla qualità delle occasioni di socializzazione realmente disponibili per gli adolescenti e sull’accessibilità delle attività culturali e sportive nei diversi territori.

Le disuguaglianze tra aree geografiche pesano in modo significativo: in alcuni contesti il digitale diventa uno dei pochi spazi di ritrovo davvero accessibili, non per scelta ma per mancanza di alternative concrete. Il CNDDU sottolinea inoltre la necessità di maggiore coerenza educativa da parte delle famiglie, evidenziando il rischio di delegare alla tecnologia compiti relazionali che spettano agli adulti di riferimento.

Le proposte operative e la valutazione dal 2027/2028

Il CNDDU propone a Valditara una strategia unica che integri educazione digitale e prevenzione delle dipendenze comportamentali. La formazione dei docenti resta necessaria ma non può sostituire figure specialistiche. Il Coordinamento chiede supporto psicologico accessibile dalla secondaria di primo grado e collaborazione stabile con i servizi sociosanitari, escludendo funzioni cliniche improprie per gli insegnanti.

Dal 2027/2028 la valutazione passerebbe a enti di ricerca in collaborazione con le scuole, misurando quattro indicatori: qualità del riposo, autoregolazione, partecipazione scolastica e benessere relazionale. Una relazione annuale consentirebbe di identificare misure efficaci senza nuovi oneri burocratici. Il Coordinamento chiede alla politica continuità finanziaria, competenze specialistiche e valutazione indipendente, con focus sui risultati conseguiti anziché sui progetti finanziati.