Con ordinanza 29082/2026 del 23 novembre 2026, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: al compimento dei 18 anni, ogni scelta riguardante il percorso scolastico spetta esclusivamente allo studente. La decisione sancisce che i genitori non possono più rivolgersi al giudice per decidere al posto del figlio maggiorenne questioni come la gestione del sostegno scolastico.

La Corte ha chiarito che la maggiore età segna il passaggio della titolarità delle scelte dalla sfera genitoriale a quella personale dello studente. Questo vale anche per l’accettazione o il rifiuto dell’insegnante di sostegno assegnato: dalla data del compimento dei 18 anni, l’iniziativa dei genitori perde automaticamente legittimazione.

La pronuncia ha un rilievo istituzionale preciso: riafferma il principio costituzionale di autodeterminazione del maggiorenne, anche in ambito educativo. L’ordinanza fornisce un orientamento chiaro su una questione spesso controversa, stabilendo che la volontà dello studente prevale su qualsiasi intervento sostitutivo, compreso quello richiesto dai genitori tramite autorità giudiziaria.

I fatti del caso: la richiesta del padre e il sostegno scolastico

La controversia nasce dalla richiesta presentata da un padre che chiedeva la revoca dell’insegnante di sostegno assegnato al figlio. Secondo il genitore, il ragazzo non gradiva l’affiancamento fornito dal docente di sostegno e riteneva opportuno modificare la situazione.

L’istanza è stata avanzata attraverso le vie giudiziarie, con l’intento di ottenere una decisione che superasse la volontà espressa dallo studente stesso. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha respinto questa possibilità di sostituzione decisionale da parte dei genitori.

Il principio affermato dai giudici è chiaro: una volta raggiunta la maggiore età, lo studente acquisisce piena autonomia nelle scelte che riguardano il proprio percorso educativo, compresa la gestione del sostegno scolastico. In questo caso specifico, il tribunale ha riconosciuto che qualsiasi decisione sul mantenimento o sulla revoca dell’insegnante di sostegno dovesse spettare esclusivamente al figlio maggiorenne, indipendentemente dalla posizione dei genitori.

Questa pronuncia ha quindi stabilito un limite preciso all’intervento delle famiglie quando lo studente ha compiuto 18 anni.

Le ricadute per scuole, famiglie e studenti

La pronuncia della Cassazione ridefinisce l’architettura delle relazioni tra istituti scolastici, nuclei familiari e studenti maggiorenni con disabilità. Dal compimento dei diciotto anni, ogni decisione riguardante il sostegno, l’organizzazione didattica e le modalità di accompagnamento educativo deve coinvolgere direttamente l’interessato, che diviene l’unico referente legittimato a esprimere preferenze e necessità.

Le scuole sono tenute a dialogare con lo studente, non più con i genitori, per concordare interventi personalizzati, adeguamenti del piano educativo e scelta degli strumenti compensativi. I dirigenti scolastici e i docenti devono riconoscere questa autonomia decisionale, garantendo spazi di ascolto e partecipazione attiva nel percorso formativo.

I genitori, dal canto loro, perdono la facoltà di agire in sede giudiziaria per modificare o revocare misure di sostegno senza il consenso del figlio maggiorenne. L’iniziativa processuale dei familiari incontra un limite invalicabile: l’autodeterminazione del diretto interessato prevale su qualsiasi volontà genitoriale, anche se animata da intenti protettivi.

La sentenza rappresenta un precedente vincolante per controversie analoghe, fornendo alle istituzioni un criterio chiaro per gestire situazioni in cui genitori e studenti adulti manifestano posizioni divergenti sul sostegno scolastico.