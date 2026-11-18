La maggior parte delle regioni italiane ha fissato la sospensione delle lezioni dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027, con ripresa regolare giovedì 7 gennaio. Questo schema è stato adottato da tredici territori: Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna e Umbria.

Il 23 dicembre cade di mercoledì, garantendo così due settimane piene di interruzione didattica che coprono il periodo natalizio e quello dell’Epifania. Questa soluzione uniforme facilita la pianificazione del rientro per studenti e famiglie, offrendo un quadro chiaro per organizzare studio e attività.

La convergenza su queste date da parte della stragrande maggioranza delle regioni riflette una logica di continuità con i calendari precedenti, mantenendo la tradizionale pausa natalizia che accompagna le festività civili e religiose di fine anno.

Le regioni con avvio il 24 dicembre e rientro oltre l’Epifania

Emilia-Romagna, Veneto, Valle d’Aosta e provincia di Bolzano adottano un calendario differente, posticipando di un giorno l’inizio della pausa. In questi territori le lezioni si interrompono giovedì 24 dicembre 2026, anziché il 23, modificando di fatto la struttura della settimana che precede il Natale.

Per le famiglie e gli studenti di queste aree, l’ultimo giorno di scuola cade quindi alla vigilia, con ripercussioni sulla logistica degli spostamenti e sull’organizzazione delle attività pre-festive.

Il rientro in classe è fissato complessivamente dopo il 6 gennaio 2027, senza che la fonte indichi una data univoca per tutte e quattro le realtà. Questa scelta consente alle scuole di modulare autonomamente il calendario, tenendo conto delle specificità locali e delle delibere degli organi collegiali.

Rispetto allo schema prevalente, che riprende le lezioni giovedì 7 gennaio, questi territori garantiscono almeno un giorno aggiuntivo di pausa, offrendo uno spazio di recupero più ampio tra il rientro dalle festività e il ritorno sui banchi.

I territori con chiusura al 7 gennaio: Sicilia, Toscana e Trento

Sicilia, Toscana e Trento si distinguono per una pausa prolungata fino al 7 gennaio 2027, con rientro in aula fissato a venerdì 8 gennaio. La Toscana combina la partenza il 24 dicembre con la chiusura estesa al 7 gennaio, aggiungendo un giorno alla pausa rispetto al modello prevalente.

Sicilia e Trento, invece, seguono l’avvio del 23 dicembre e mantengono la conclusione al 7 gennaio, garantendo un giorno extra di stop didattico. Questa scelta amplia il periodo di sospensione, permettendo agli studenti di organizzare rientri e ripresa con maggiore flessibilità.

Per la Basilicata il calendario consultato riporta unicamente le date di inizio e fine dell’anno scolastico, senza specificare la finestra natalizia. Gli studenti lucani dovranno attendere comunicazioni ufficiali per conoscere la durata esatta della pausa.

I ponti di dicembre e di carnevale e gli avvisi di istituto

Il calendario nazionale prevede la sospensione del lunedì 7 dicembre, alla vigilia dell’Immacolata, in diverse regioni tra cui Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto e Trento. La provincia di Bolzano estende la pausa dal 5 all’8 dicembre, garantendo quattro giorni consecutivi.

Il prossimo grande ponte sarà quello di Carnevale, con date che varieranno da territorio a territorio secondo le delibere regionali. Per conoscere i dettagli precisi è indispensabile consultare gli avvisi ufficiali del proprio istituto, che può disporre autonomamente ulteriori sospensioni delle lezioni.