Corte Ue censura l'Italia: stabilizzazione del personale Ata nel decreto salva-infrazioni

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che il sistema italiano per il personale Ata viola il diritto comunitario sui contratti a termine. La pronuncia individua un deficit normativo strutturale: l’assenza di limiti chiari, sia in termini di durata massima sia di numero massimo di contratti temporanei per lo stesso lavoratore. Questa lacuna rende il quadro nazionale incompatibile con la direttiva europea, che impone soglie precise e favorisce procedure di assunzione a tempo indeterminato.

I giudici europei hanno evidenziato come l’uso sistematico della flessibilità mascheri una carenza strutturale di organico. La reiterazione delle supplenze annuali per esigenze non temporanee configura uno sfruttamento della precarietà, impedendo la stabilità professionale e l’efficacia operativa delle scuole.

La Commissione ha rilevato che tale prassi non può essere giustificata da contingenze transitorie, richiedendo invece una revisione strutturale delle politiche di assunzione per garantire equità e trasparenza.

La sentenza impone all’Italia di allinearsi agli standard di tutela previsti per tutti i lavoratori dell’Unione. La riduzione della precarietà diventa ora un obbligo giuridico vincolante, non più rinviabile. Il Governo deve introdurre meccanismi che limitino l’utilizzo dei contratti a termine e trasformino le posizioni stabili in organico permanente, assicurando ai dipendenti amministrativi e tecnici la certezza del rapporto di lavoro.

Il perimetro giuridico: flessibilità, carenze strutturali, tutele

La Corte ha ribadito che la reiterazione sistematica delle supplenze per coprire esigenze permanenti contrasta con la finalità delle norme europee, pensate per limitare l’uso dei contratti a termine a situazioni effettivamente temporanee. Il diritto comunitario impone agli Stati membri di fissare limiti chiari e di favorire procedure per l’assunzione a tempo indeterminato, impedendo che la flessibilità si trasformi in una forma di precarietà istituzionalizzata.

La sentenza evidenzia il contrasto tra la gestione italiana, basata su un ricorso estensivo e ripetuto ai contratti a termine, e le tutele richieste dall’Unione per tutti i lavoratori. Senza una durata massima né un numero limite di rinnovi, il sistema attuale non garantisce la protezione prevista dalla direttiva europea, esponendo il personale Ata a un’instabilità professionale permanente che mina i diritti individuali e la qualità dei servizi scolastici.

Il piano del ministero per la stabilizzazione

Il Ministero dell’Istruzione ha precisato che le norme censurate dalla Corte di Giustizia risalgono agli anni Novanta, ereditate da decreti ormai datati. Per superare i rilievi europei, il dicastero sta predisponendo una nuova disciplina all’interno del decreto «salva-infrazioni», finalizzata a riformare in profondità il reclutamento del personale Ata.

L’obiettivo dichiarato è una stabilizzazione effettiva dei lavoratori, riducendo progressivamente le supplenze annuali attraverso un confronto costante con le organizzazioni sindacali. In particolare, si prevede l’introduzione di concorsi regolari e trasparenti, abbandonando il ricorso a procedure occasionali e imprevedibili che hanno finora alimentato contenzioso giuridico e instabilità professionale per migliaia di dipendenti amministrativi e tecnici operanti quotidianamente nelle scuole.

La riforma punta a superare la logica emergenziale che ha caratterizzato il settore negli ultimi decenni, garantendo copertura strutturale delle vacanze d’organico e maggiore certezza contrattuale per chi assicura il funzionamento operativo degli istituti scolastici.

Le richieste sindacali e gli impatti sui servizi scolastici

Le organizzazioni sindacali hanno lanciato l’allarme: “la scuola italiana rischia di morire di precariato”, sollecitando l’applicazione integrale della direttiva europea. La piattaforma rivendicativa si articola su tre priorità concrete:

Copertura del cento per cento delle vacanze d’organico con contratti a tempo indeterminato

Erogazione di risarcimenti economici per i precari che hanno accumulato oltre trentasei mesi di servizio

Revisione dei titoli di accesso ai ruoli amministrativi per valorizzare l’esperienza maturata sul campo

Tali misure non rappresentano solo una rivendicazione contrattuale, ma sono considerate essenziali per garantire la piena funzionalità dei servizi scolastici e la dignità professionale di chi assicura quotidianamente l’operatività delle scuole, dalla gestione amministrativa al supporto tecnico e logistico.