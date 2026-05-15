Graduatorie ATA 24 mesi, scadenza domanda 19 maggio 2026: chi può fare richiesta

Il termine per inviare la domanda di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi scade alle ore 23:59 di martedì 19 maggio 2026. La procedura riguarda l’anno scolastico 2026/27 e consente l’accesso o la revisione della posizione nelle graduatorie permanenti provinciali di prima fascia.

L’istanza deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma Polis – Istanze online, accessibile previa autenticazione. Non sono ammesse modalità alternative di invio, né proroghe oltre l’orario indicato. La gestione telematica garantisce tracciabilità e uniformità nella raccolta delle domande su base provinciale, permettendo di valorizzare servizi e titoli maturati entro i termini previsti dalla normativa vigente.

I requisiti di servizio per l’accesso

L’accesso alle graduatorie ATA 24 mesi è riservato esclusivamente a chi ha già maturato esperienza nelle scuole statali. Il requisito minimo è di almeno 24 mesi di servizio, oppure 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi, prestati come personale ATA.

Il servizio è valido se svolto nel medesimo profilo professionale per il quale si presenta domanda o in un profilo dell’area immediatamente superiore.

Non è sufficiente possedere il solo titolo di studio richiesto: il servizio è condizione necessaria per l’accesso. Chi non ha mai lavorato nelle scuole statali come ATA non può presentare domanda, nemmeno in possesso del diploma o della certificazione previsti.

È inoltre richiesto l’inserimento, nella stessa provincia e per lo stesso profilo, nelle graduatorie permanenti oppure nelle graduatorie di istituto di terza fascia. Questo requisito garantisce continuità e coerenza tra le diverse fasce.

Ai fini della valutazione del punteggio, il servizio svolto con contratto part-time è considerato per intero, favorendo chi ha lavorato con orari ridotti senza penalizzazioni.

L’aggiornamento della posizione per chi è già inserito

La procedura non riguarda esclusivamente chi chiede il primo inserimento nelle graduatorie permanenti provinciali. Il personale già incluso in prima fascia può presentare domanda per aggiornare la propria posizione entro la stessa scadenza del 19 maggio 2026, utilizzando la medesima piattaforma Polis – Istanze online.

L’aggiornamento consente di dichiarare nuovi servizi prestati, titoli conseguiti o altri elementi utili alla valutazione del punteggio, purché maturati nei termini previsti dalla normativa. Questa opportunità permette di migliorare la propria posizione in graduatoria e aumentare le possibilità di convocazione per supplenze o incarichi a tempo determinato.

Chi possiede nuovi elementi di valutazione ha quindi interesse a presentare l’istanza di aggiornamento per valorizzare il percorso professionale maturato.

I titoli di studio e la CIAD per i profili ATA

Oltre al servizio, ogni profilo ATA richiede il possesso del titolo di studio previsto e, per la maggior parte, della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, denominata CIAD. L’assistente amministrativo deve presentare il diploma di maturità e la CIAD, mentre l’assistente tecnico necessita di un diploma coerente con l’area di laboratorio prescelto e della stessa certificazione digitale.

Il cuoco deve aver conseguito un diploma nel settore della ristorazione con indirizzo cucina e la CIAD, così come l’infermiere richiede la laurea in Scienze infermieristiche o un titolo equipollente accompagnata dalla certificazione. Il guardarobiere accede con una qualifica nel settore moda e CIAD, l’operatore dei servizi agrari con una qualifica triennale agroalimentare e CIAD.

Il collaboratore scolastico rappresenta l’eccezione: è sufficiente una qualifica triennale, un diploma o un titolo equipollente, senza necessità di CIAD.