Curriculum dello studente 2026, la rivoluzione digitale: risultati Invalsi in EPortfolio

Il decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2026 aggiorna il curriculum dello studente, trasformandolo in un documento digitale unico accessibile attraverso la Piattaforma Unica, nell’area EPortfolio. Questa riforma introduce una nuova articolazione in quattro sezioni: la prima raccoglie istruzione, formazione e percorsi di scuola-lavoro; la seconda comprende certificazioni linguistiche, informatiche, musicali o di altro tipo; la terza documenta attività extrascolastiche come volontariato, sport, cultura e lavoro; la quarta, denominata “prove nazionali”, rappresenta la grande novità e integra i risultati delle prove Invalsi in italiano, matematica e inglese.

L’obiettivo del curriculum è fornire uno strumento completo per presentarsi a università e mondo del lavoro, unendo dati sul percorso scolastico a esperienze extracurricolari e ora anche a indicatori standardizzati di apprendimento, tutti certificati dal ministero dell’Istruzione e del merito.

La sezione “prove nazionali” e l’integrazione dei risultati Invalsi

La quarta sezione del curriculum rappresenta l’elemento di maggiore discontinuità rispetto al passato. Intitolata “prove nazionali”, accoglie i livelli di apprendimento raggiunti nelle prove standardizzate di italiano, matematica e inglese, incluse le componenti di comprensione scritta e ascolto. Accanto ai livelli disciplinari, viene riportata la certificazione delle competenze linguistiche secondo il quadro comune europeo di riferimento.

L’inserimento dei dati avviene automaticamente al termine dell’esame di Stato, senza intervento manuale da parte dello studente o della scuola. È l’Invalsi stesso a integrare le informazioni nella piattaforma, garantendo uniformità e certificazione istituzionale dei risultati conseguiti.

Questa automatizzazione assicura che ogni curriculum riporti parametri confrontabili, rendendo immediatamente leggibile il profilo di apprendimento al di là delle singole valutazioni scolastiche.

La compilazione: tempi, passaggi e responsabilità

La compilazione del curriculum segue una sequenza precisa distribuita in tre fasi. Durante l’anno scolastico lo studente inserisce autonomamente le attività extrascolastiche nell’area EPortfolio della Piattaforma Unica, senza attendere gli ultimi giorni prima dell’esame. Dopo lo scrutinio finale la scuola carica i dati relativi al percorso di studi, alle esperienze di scuola-lavoro e alle certificazioni conseguite. Al termine dell’esame l’Invalsi integra automaticamente la sezione delle prove nazionali con i livelli di apprendimento rilevati.

Conviene iniziare la compilazione per tempo, recuperando attestati e certificazioni e riflettendo sulle esperienze più significative degli ultimi anni. Non si tratta di un adempimento burocratico da sbrigare in fretta, ma di un’occasione per costruire un profilo autentico che racconti passioni e competenze maturate fuori dalle aule.

Una compilazione accurata e ragionata consente di presentare un documento che valorizza l’intero percorso personale, andando oltre i voti in pagella.

Il colloquio d’esame: uso del curriculum e avvio con riflessione

Le commissioni d’esame accederanno al curriculum dello studente prima dello svolgimento del colloquio orale. Grazie a questa consultazione anticipata, i commissari potranno conoscere l’intero profilo del candidato, non limitandosi ai soli voti riportati in pagella ma includendo anche esperienze extrascolastiche, certificazioni e livelli conseguiti nelle prove Invalsi.

La presenza del curriculum influenza anche la struttura del colloquio stesso. Il candidato aprirà infatti l’esame orale con una breve riflessione sul proprio percorso di crescita personale, tenendo conto delle informazioni raccolte nel documento. Questa introduzione permette ai commissari di inquadrare meglio competenze trasversali e interessi maturati durante gli anni scolastici, facilitando un dialogo più completo e contestualizzato rispetto al solo rendimento accademico.

Le opportunità dopo il diploma: versatilità tra università e lavoro

Il curriculum dello studente conserva valore ben oltre l’esame di Stato. Si tratta di un documento certificato dal ministero dell’Istruzione e del merito che attesta l’intero percorso di crescita personale, e può essere utilizzato sia in versione integrale sia limitata a seconda delle esigenze. Nelle candidature universitarie permette di evidenziare competenze specifiche coerenti con il corso prescelto, mentre nei colloqui di lavoro consente di mettere in luce capacità pratiche e attitudini relazionali maturate nel tempo, offrendo un profilo completo agli interlocutori in un mercato sempre più competitivo.