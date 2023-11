Dardust pronto a partire con il "Duality + Guests Tour": uno spettacolo futuristico con grandi ospiti

Dardust, l’eclettico artista italiano diventato famoso per l’inedita fusione tra pianoforte classico ed elettronica, si prepara a lanciare il “Duality + Guests Tour”. Le nuove date del suo originale spettacolo futuristico in due atti si svolgeranno in alcuni dei più importanti teatri italiani e vedranno la partecipazione di ospiti speciali come Saturnino, Mahmood, Franco126, Elisa, e Samuele Bersani.

Il Duality tour: piano ed elettronica in un susseguirsi di emozioni

I concerti dell’ultimo tour di Dardust si dividono in due atti quasi a riflettere le due anime dell’album “Duality”. Nel primo atto, il pianoforte domina la scena con una performance più intima, dedicata alla musica classica contemporanea; durante questa fase gli spettatori potranno interagire con Dardust, creando un’atmosfera ancora più coinvolgente e unica. Nel secondo atto, l’elettronica prende il sopravvento trasformando l’atmosfera in un’esplosione di energia da club; qui il pubblico si troverà coinvolto in un’esperienza che va oltre il semplice ascolto, con luci, visual e scenografie che aggiungono elementi di spettacolarità. Dardust stesso ha descritto lo spettacolo come un “viaggio senza una mappa geografica e temporale”, un’esperienza che va oltre il semplice concerto.

Sempre parlando del tour, Dardust lo ha definito uno show ‘impressionista‘ perché rimanda alle influenze di Debussy e agli spettacoli artistici di fine ‘800 dove, oltre alla musica, giocavano un ruolo fondamentale il tempo, lo spazio, i costumi, le scenografie, le luci e i visual.

Il Duality tour è stato un esperimento coraggioso sia nell’approccio che in tutti gli altri aspetti, un passaggio fondamentale per far capire l’omonimo album al pubblico: ‘Duality’ infatti si apprezza di più nella sua interezza, perché è un disco con un concetto molto preciso, due anime, che sono appunto riprodotte e più apprezzabili nei due atti del concerto live, tra piano ed elettronica.

Dardust ha dichiarato che il “Duality + Guests Tour”rappresenta l’ultima fase del Duality Tour, ottimizzata e arricchita con elementi nuovi. L’artista ha sottolineato più volte l’approccio coraggioso del tour che offre ai fan una sintesi dei suoi ultimi dieci anni di lavoro.

Il tour partirà il 29 novembre dal Teatro Rossini di Civitanova Marche (MC) e toccherà alcune delle principali città italiane per offrire a quanti più spettatori possibili di prendere parte a questa esperienza unica e visionaria.

Civitanova Marche il 29 novembre 2023 con Saturnino;

Milano il 12 dicembre 2023 con Mahmood;

Roma il 24 gennaio 2024 con Franco126;

Bologna il 29 gennaio 2024 con Elisa;

Firenze il 3 febbraio 2024 con Samuele Bersani.

Il “Duality + Guests Tour” rappresenta un’opportunità unica per il pubblico, che potrà immergersi completamente nella visione musicale di Dardust, unendo il mondo della musica classica e quello dell’elettronica in uno spettacolo coinvolgente e innovativo, arricchito dalla presenza di grandi ospiti.