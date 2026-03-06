Decreto Bernini bloccato, didattica digitale a rischio: chi perde il diritto allo studio

L’esperienza della pandemia ha trasformato la didattica digitale da soluzione d’emergenza a componente strutturale del sistema universitario italiano. Un dato evidenzia questa evoluzione: il 45,1% dei laureati afferma che non avrebbe conseguito il titolo senza la formazione online.

Questa percentuale rivela come le piattaforme telematiche abbiano garantito continuità formativa a una platea significativa di studenti.

La didattica a distanza ha abbattuto barriere geografiche ed economiche per chi affronta vincoli lavorativi, responsabilità familiari o difficoltà negli spostamenti. L’accessibilità digitale si è rivelata presidio di equità, permettendo a migliaia di persone di proseguire gli studi in condizioni altrimenti proibitive.

Oggi però l’assenza di regole uniformi rischia di compromettere questi progressi, lasciando atenei e studenti in un limbo normativo che mette in discussione il diritto allo studio conquistato negli ultimi anni.

Il decreto Bernini sugli esami online: obiettivi, contenuti e stallo

Il decreto, legato all’attuale Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, doveva colmare il vuoto normativo in materia di regolamento esami telematici. Il provvedimento intendeva disciplinare le modalità di svolgimento delle prove di profitto e degli esami di laurea in forma digitale, stabilire i criteri per la validità legale degli esami a distanza, tutelare la privacy e la sicurezza dei dati personali degli studenti, introdurre strumenti per prevenire brogli e garantire l’autenticità delle valutazioni, e assicurare l’accessibilità agli studenti con bisogni educativi speciali o impossibilitati a spostarsi.

Nonostante l’urgenza, il decreto è bloccato da tempo: problemi tecnici, ostacoli giuridici e contrasti politici hanno rallentato l’approvazione. La conseguenza diretta è la mancanza di regole certe e univoche, che penalizza chi non può svolgere esami in presenza per motivi indipendenti dalla propria volontà e lascia atenei e studenti in una zona grigia normativa.

Le disuguaglianze generate dallo stallo: chi paga il prezzo

L’assenza di una cornice normativa condivisa per gli esami online colpisce in modo disomogeneo la popolazione studentesca. Le fasce più vulnerabili subiscono conseguenze dirette e immediate.

Gli studenti lavoratori si trovano costretti a scegliere tra occupazione e prosecuzione degli studi. Chi risiede in aree isolate o lontane dalle sedi universitarie affronta barriere geografiche aggravate dall’incertezza.

Gli studenti con disabilità o patologie che limitano gli spostamenti perdono l’accesso a modalità inclusive. Neogenitori e caregiver vedono compromessa la possibilità di conciliare responsabilità familiari e percorso accademico.

Gli studenti provenienti da famiglie a basso reddito non possono sostenere i costi di trasferimenti o soggiorni in altra città.

Senza regolamenti uniformi si creano percorsi universitari a doppia velocità: alcuni studenti sono di fatto esclusi dalla possibilità di ottenere la laurea, altri vengono penalizzati nella qualità del loro percorso formativo. Il diritto allo studio risulta compromesso proprio per chi aveva beneficiato della flessibilità della formazione digitale.

Le università telematiche e il Mezzogiorno: un equilibrio fragile

Il 51,2% degli iscritti alle università telematiche risiede nel Mezzogiorno, un dato che evidenzia il ruolo centrale della formazione online nelle regioni del Sud Italia. Le aree meridionali, caratterizzate da carenze infrastrutturali, distanze dai poli universitari tradizionali e minori opportunità formative, hanno trovato nella didattica digitale una risposta concreta alle storiche difficoltà di accesso all’istruzione superiore.

L’offerta telematica ha permesso a migliaia di giovani di iscriversi a corsi di laurea altrimenti irraggiungibili, contribuendo a ridurre il divario territoriale. Tuttavia, l’assenza di regole chiare sugli esami online rischia di vanificare questi progressi, penalizzando proprio le realtà che più hanno beneficiato della flessibilità digitale e allargando nuovamente la forbice Nord-Sud.

Le studentesse e la conciliazione: perché la didattica digitale conta

Le donne rappresentano il 53,7% degli studenti universitari in Italia, una maggioranza significativa che testimonia progressi verso la parità di genere nell’istruzione superiore. Per molte studentesse, in particolare giovani madri e caregiver, la didattica digitale ha rappresentato una risorsa fondamentale per conciliare gli studi con le responsabilità familiari e personali.

La possibilità di seguire lezioni e sostenere esami a distanza ha permesso a numerose donne di proseguire la carriera accademica senza dover scegliere tra formazione e cura dei familiari. L’attuale incertezza normativa rischia però di compromettere questi risultati, limitando la flessibilità che ha sostenuto la partecipazione femminile.

Gli effetti potrebbero estendersi oltre l’ambito universitario, influenzando negativamente le prospettive occupazionali e di crescita professionale delle donne, con ripercussioni sull’intero tessuto sociale ed economico del Paese.

Le ricadute sistemiche e le richieste della comunità accademica

L’assenza di regole uniformi genera conseguenze multiple: ogni ateneo adotta soluzioni diverse, creando confusione tra gli studenti e moltiplicando i ricorsi amministrativi. Il sistema universitario italiano perde competitività internazionale proprio mentre altri Paesi europei consolidano standard chiari per la formazione a distanza, e le disuguaglianze sociali si amplificano colpendo chi parte già da condizioni svantaggiate.

Di fronte a questa situazione, associazioni studentesche, rappresentanze accademiche e rettori chiedono con urgenza lo sblocco del decreto Bernini. Le richieste convergono su punti precisi: