Scuola, decreto legge in arrivo: tetto 30% alunni stranieri, italiano obbligatorio e digitalizzazione

Il Governo si prepara a varare un decreto legge atteso in Consiglio dei ministri per rispondere alle urgenze dell’avvio dell’anno scolastico 2026-2027. Il provvedimento giunge nella settimana che vede la ripresa delle lezioni per la maggior parte delle regioni italiane, dopo le quattro realtà apripista che hanno riaperto i cancelli nei giorni scorsi: le Province autonome di Bolzano e Trento, insieme a Valle d’Aosta e Veneto.

Il decreto serve anche a tradurre in norme operative molti degli annunci fatti durante l’estate dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Il pacchetto di misure comprende interventi sull’inclusione degli alunni stranieri, sulla digitalizzazione e su aspetti organizzativi legati ai Piani educativi individualizzati, configurandosi come strumento per dare concretezza agli impegni assunti in vista del nuovo anno.

Le misure per l’inclusione: tetto del 30% e corsi di italiano

Il decreto in arrivo prevede l’introduzione del tetto del 30% agli alunni stranieri per classe, una misura che si affianca all’attivazione di corsi di italiano e agli interventi sui Pei (Piani educativi individualizzati). La soglia del 30% non rappresenta una novità assoluta: una circolare ministeriale del 2010 aveva già stabilito questo limite per favorire l’integrazione e garantire la qualità dell’offerta formativa.

I corsi di italiano si configurano come strumento essenziale per l’inclusione linguistica degli studenti stranieri, consentendo loro di acquisire le competenze necessarie per seguire efficacemente il percorso scolastico. L’intervento normativo riprende dunque una cornice già esistente, rafforzandola attraverso uno strumento legislativo più vincolante rispetto alla precedente indicazione amministrativa.

Il Dl punta a rendere operative misure che, pur presenti nella normativa scolastica da oltre un decennio, richiedono oggi un rilancio per rispondere alle esigenze attuali delle classi italiane.

La digitalizzazione per docenti e famiglie: il nuovo piano in arrivo

Il decreto legge in esame include un nuovo piano di digitalizzazione destinato a docenti e famiglie, inserendosi nel pacchetto di interventi urgenti per l’avvio dell’anno scolastico. La misura mira a rafforzare gli strumenti tecnologici a disposizione degli insegnanti e a migliorare il dialogo tra scuola e nuclei familiari attraverso piattaforme digitali.

Il piano rappresenta un tassello strategico per modernizzare la comunicazione educativa e facilitare l’accesso alle risorse didattiche online. L’iniziativa risponde all’esigenza di consolidare le competenze digitali nel corpo docente e di garantire alle famiglie strumenti più efficaci per monitorare il percorso formativo degli studenti, promuovendo una maggiore partecipazione attiva al processo educativo.

Le tempistiche: calendario delle riaperture e passaggio in Consiglio dei ministri

La settimana corrente registra la ripresa delle lezioni per altre diciassette Regioni italiane. Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria hanno riaperto le aule a inizio settimana, mentre la Puglia ha fissato il ritorno in classe per giovedì 17 settembre.

Questo scaglionamento segue le quattro Regioni apripista che avevano già dato avvio all’anno scolastico nei giorni precedenti: le Province autonome di Bolzano e Trento, accompagnate da Valle d’Aosta e Veneto.

L’attesa del decreto legge in Consiglio dei ministri si colloca proprio in questa finestra temporale, coincidendo con il ritorno tra i banchi della maggior parte degli studenti del Paese. Il provvedimento dovrebbe trovare spazio nell’agenda del prossimo Cdm, rispondendo alle urgenze immediate dell’avvio dell’anno scolastico.