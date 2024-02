Uscito il Decreto sul test di ingresso di Medicina 2024: tutte le novità

Test di Medicina 2024: il decreto

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha annunciato importanti cambiamenti per il test di ingresso di Medicina 2024. Queste modifiche, delineate in un recente decreto, mirano a rendere il processo di selezione più equo e trasparente, rispondendo alle esigenze di migliaia di aspiranti medici in Italia.

Innanzitutto, la Ministra dell’Università Bernini ha ufficializzato le date dei test, confermando per Medicina il 28 maggio e il 30 luglio, mentre per Veterinaria il 29 maggio e il 31 luglio.

Ritorno al test cartaceo

Il test di Medicina 2024 si caratterizzerà per la sua modalità di svolgimento in forma cartacea, presso la sede prescelta dal candidato. Una particolarità di quest’anno è la possibilità per i candidati di partecipare a entrambe le sessioni di test previste, con i quesiti che saranno estratti da una banca dati di almeno 7.000 domande, garantendo trasparenza e equità nel processo di selezione.

La banca dati dei quesiti, elemento centrale del test, verrà resa pubblica dal MUR, con metà delle domande disponibili almeno venti giorni prima delle date di maggio e l’altra metà venti giorni prima delle sessioni di luglio.

La prova sarà composta da 60 domande, suddivise in categorie che spaziano dalle competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, al ragionamento logico, fino ad arrivare a domande specifiche di biologia, chimica, fisica e matematica. I candidati avranno 100 minuti per completare il test.

Quando è possibile iscriversi al test

Per quanto riguarda l’iscrizione alle prove, questa dovrà essere effettuata online attraverso il portale Universitaly, con un periodo di iscrizione che va dal 3 al 17 aprile 2024. La procedura sarà completata solo dopo il pagamento del contributo per la partecipazione, secondo le indicazioni fornite dalla facoltà di Medicina di riferimento.

Infine, la formazione della graduatoria terrà conto del miglior risultato ottenuto dai candidati nelle sessioni a cui hanno partecipato, un criterio che offre una seconda possibilità a chi non si fosse trovato pronto nella prima sessione. I posti disponibili per l’immatricolazione saranno comunicati nei prossimi mesi.