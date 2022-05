ARF – Il Festival del Fumetto 2022: le date

ARF! Il Festival del Fumetto di Roma torna per l’ottava edizione alla Città dell’Altra Economia nel quartiere Testaccio, dal 13 al 15 maggio 2022. “Torna finalmente in presenza la più bella festa del Fumetto di Roma. Non che ARF! Festival si sia mai realmente “fermato” in questi ultimi due anni di STOP pandemico in tutti i settori della cultura e dello spettacolo”, dichiara Stefano Piccoli, direttore artistico della manifestazione. Tanti gli appuntamenti in programma con le mostre di Sio e Gianni De Luca, senza dimenticare le opere di Bonvi, Riccardo Burchielli, Manuele Fior, Gabriella Giandelli, Gipi e Danijel Zezelj. A firmare il manifesto di quest’anno è stato Carmine Di Giandomenico, il designer dei 20 nuovi Avatar delle 20 squadre della Serie A italiana.

ARF – Il Festival del Fumetto 2022: gli appuntamenti

Tra gli appuntamenti più importanti da segnare in queste tre giornate troviamo Paco Roca che arriva per la prima volta nella Capitale con una grande mostra inedita per rivivere il suo percorso artistico completo, inoltre i 30 anni di Comix con i disegni, le parole, i segni & disegni di Magnus, Jacovitti, Bonvi, Silver, Disegni & Caviglia, Sergio Staino e Silvia Ziche. Ci saranno poi incontri, masterclass, sketch e dediche di tutti gli ospiti di questo evento. Ci sarà poi una Self ARF! ad ingresso gratuito con le migliori 30 realtà dell’autoproduzione e della microeditoria del Fumetto italiano, inoltre la Job ARF! in cui poter fare colloqui di lavoro con editor e responsabili delle principali case editrici e agenzie italiane. Per i bambini fino ai 12 anni ci sarà, come sempre, l’area ARF! Kids, lo spazio a ingresso gratuito con laboratori creativi non-stop.

Ricordiamo l’appuntamento alla Città dell’Altra Economia a largo Dino Frisullo, Campo Boario (Testaccio) a Roma dal 13 al 15 maggio dalle 10:00 alle 20:00. Biglietti acquistabili online sul sito dell’evento al costo di 10 euro per il giornaliero, 8 euro per il ridotto e 20 euro per l’abbonamento alle tre giornate.

ARF – Il Festival del Fumetto 2022: gli incontro

Ecco infine l’elenco di tutti gli incontri della SALA TALK.

Venerdì 13 maggio

11:00: Fumetto bene di tutti. Intervengono: Miguel Gotor (Assessore alla Cultura di Roma Capitale), Luca Maggi e Mattia Morandi (Ministero della Cultura), Martoz, Rita Petruccioli.

12:15: “Non mi avrete mai!” Intervengono: Francesco Archidiacono, Elisa Bisignano, Lelio Bonaccorso, Oscar Glioti, Fumettibrutti, Claudia Ianniciello, Francesca Protopapa, Ariel Vittori. Modera: Riccardo Corbò

14:00: Autori in mostra! Intervengono: Carmine di Giandomenico, Lorenzo Mò, Davide Bart Salvemini, Yi Yang

15:30: Lectio Magistralis di Silvia Ziche

17:00: Il tempo di MALEDUCARE. Intervengono: Takoua Ben Mohamed, Lelio Bonaccorso, il rapper Francesco “Kento” Carlo, il Premio Campiello 2021 Giulia Caminito, Loris Antonelli (educatore responsabile dei progetti formativi “daSud”).

18:00: Una carezza, un Tuono. Intervengono: Lorenzo Ceccotti, Dr. Pira, Dario Moccia, Dario Marani, Clarissa Montilla, Alessio Guerrini.

19:00: Proiezione del Film: “Tuono”

Sabato 14 maggio

11:00: Boys, Boy’s Boys’ (love) Intervengono: Marco B. Bucci, Claudia Calzuola, Martina Caschera, Marta Fanasca, Samuel Spano.

12:15: ¡Hasta Paco siempre!

13:30: Ch-ch-ch-ch-changes! Intervengono: Claudia Bovini (Dir. Editoria e Responsabile Star Comics), Giovanni Ferrara (Dir. Editoriale Coconino Press), Michele Foschini (Dir. Editoriale di Bao Publishing), Gianmarco Fumasoli (Dir. Editoriale Bugs Comics) e Michele Masiero (Dir. Editoriale Sergio Bonelli Editore),

15:00: Lectio Magistralis di Silver

16:15: ARF! COMICS & GAMES Intervengono: Giacomo Bevilacqua, Ilaria Catalani, Davide Costa, LRNZ, Luca Parri, Ariel Vittori. Partecipa Stefano Gigli di Spazio Attivo LOIC Zagarolo.

17:30: Lupo VS. Lupo Intervengono: Silver, Bruno Cannucciari, Dr. Pira, Francesco Guarnaccia, Lorenzo La Neve, Matilde Simoni.

Domenica 15 maggio