Brit Awards 2023: vincitori, elenco completo

Brit Awards 2023: la cerimonia di premiazione

Sabato 11 febbraio 2023 è andata in scena la 43esima edizione dei Brit Awards alla The O2 Arena di Londra, evento che ogni anno premia i più grandi protagonisti della scena musicale inglese. Alla conduzione anche quest’anno Mo Gilligan. Tra i candidati con più nomination quest’anno Harry Styles che durante le premiazioni ha anche ringraziato gli ex One Direction Niall Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne e Zayn Malik durante il discorso di ringraziamento per la vittoria nella categoria Artist Of The Year: “Voglio ringraziare mia mamma per avermi iscritto ad X Factor a mia insaputa, senza di lei non sarei qui. Voglio anche ringraziare Niall, Louis, Liam e Zayn, anche senza di loro non sarei qui. Sono davvero grato“.

Brit Awards 2023: tutti i vincitori

Ecco tutti i vincitori categoria per categoria dei Brit Awards 2023:

British Album Of The Year

The 1975 – Being Funny In A Foreign Language

Fred Again.. – Actual Life 3

Harry Styles – Harry’s House – WINNER

Stormzy – This Is What I Mean

Wet Leg – Wet Leg

International Artist Of The Year

Beyoncé – WINNER

Burna Boy

Kendrick Lamar

Lizzo

Taylor Swift

International Song Of The Year

Beyoncé – Break My Soul – WINNER

David Guetta and Bebe Rexha – I’m Good (Blue)

Encanto – We Don’t Talk About Bruno

Fireboy DML and Ed Sheeran – Peru

Gayle – ABCDEFU

Jack Harlow – First Class

Lizzo – About Damn Time

Lost Frequencies and Calum Scott – Where Are You Now

OneRepublic – I Ain’t Worried

Taylor Swift – Anti-Hero

British Song Of The Year

Aitch and Ashanti – Baby

Cat Burns – Go

Dave – Starlight

Ed Sheeran and Elton John – Merry Christmas

Eliza Rose and Interplanetary Criminal – BOTA (Baddest Of Them All)

George Ezra – Green Green Grass

Harry Styles – As It Was – WINNER

Lewis Capaldi – Forget Me

LF System – Afraid To Feel

Sam Smith and Kim Petras – Unholy

British Artist Of The Year

Central Cee

Fred Again..

George Ezra

Harry Styles – WINNER

Stormzy

British Group of The Year

The 1975

Arctic Monkeys

Bad Boy Chiller Crew

Nova Twins

Wet Leg – WINNER

Best New Artist

Kojey Radical

Mimi Webb

Rina Sawayama

Sam Ryder

Wet Leg – WINNER

International Group Of The Year

Blackpink

Drake & 21 Savage

First Aid Kit

Fontaines D.C. – WINNER

Gabriels

Best British Pop/R&B Act

Cat Burns

Charli XCX

Dua Lipa

Harry Styles – WINNER

Sam Smith

Best British Rock/Alternative Act

The 1975 – WINNER

Arctic Monkeys

Nova Twins

Tom Grennan

Wet Leg

Best British Dance Act

Becky Hill – WINNER

Bonobo

Calvin Harris

Eliza Rose

Fred Again..

Best British Hip-Hop/Grime/Rap Act

Aitch – WINNER

Central Cee

Dave

Loyle Carner

Stormzy

Critics’ Choice Flo

Producer Of The Year David Guetta