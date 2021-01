Carnevale di Venezia 2021? Le date e il programma dell’atteso evento, ai tempi del Covid-19, saranno inevitabilmente condizionati dall’attuale situazione. La pandemia non permetterà di certo assembramenti e, da che mondo è mondo, la festa è tale se, a celebrarla, è un insieme di persone accomunate dalla stessa voglia di divertirsi. Ma, facciamocene una ragione, quest’anno non sarà così, ed il Carnevale di Venezia non farà eccezione. Così come dichiarato dall’assessore al Turismo di Venezia, Simone Venturini, verrà festeggiato:

«Di sicuro, senza eventi di piazza. Niente sfilate di maschere, cortei acquei, processioni, eventi di massa, folle da 30 mila, 50 mila persone col naso all’insù per i voli dal Campanile di San Marco, resse per le feste esclusive nei palazzi o la Cavalchina alla Fenice. Ma non ci arrendiamo a un Carnevale annullato e qualcosa si farà. Il messaggio è: Venezia c’è. Stiamo mettendo a punto un programma per tenere alta l’attenzione e la comunicazione su Venezia, raccontandola come una città viva e pronta a ripartire anche sotto il profilo turistico non appena possibile».

Ecco tutto quello che c’è da sapere riguardo l’edizione 2021.

Leggi: Quand’è Carnevale 2021? Data di inizio e vacanze

Carnevale di Venezia: date

Il Carnevale di Venezia 2021 si festeggerà in streaming. Non si rinuncerà, per quanto possibile, a divertimento, travestimenti, intrattenimento e musica. Ma tutto questo si sposterà on line. Dal 6 al 7 febbraio e dall’11 al 16 febbraio, alle ore 17.00 in diretta streaming da Palazzo Ca’ Vendramin Calergi, sede del Casinò di Venezia affacciato sul Canal Grande tra Casa Volpi e Palazzo Marcello. Dove vederlo? Sui canali social del Carnevale e su Televenezia (sul canale 71 del digitale terrestre), si potrà assistere a ben 8 appuntamenti.

Carnevale di Venezia 2021: programma

Grazie alle stanze virtuali tutti avranno la possibilità di diventare protagonisti di questo anomalo Carnevale di Venezia. In programma diversi eventi digitali ad iscrizione, laboratori, racconti interattivi, concorsi dedicati ai più piccoli. Ai teenager saranno indirizzati, invece, tutorial, travestimenti, contest e meet&greet con influencer. Ma spazio sarà dedicato anche agli adulti con il concorso della Maschera più Bella, interviste ed intrattenimento vario. Per partecipare basterà iscriversi (per rimanere aggiornati visitate il sito ufficiale). Inoltre, il palinsesto sarà ricco incontri e approfondimenti sulla storia e le tradizioni del Carnevale di Venezia. Con la partecipazione di molti ospiti, sia in studio che in collegamento.

#CarnevaleVenezia2021 – tradizionale, emozionale, digitale.

Leggi anche: