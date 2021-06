CCN – Comedy Central News con Michela Giraud

Torna Michela Giraud con CCN – Comedy Central News in onda venerdì 4 giugno alle ore 23:00 su Comedy Central (canale 128 di Sky e in streaming su NOW). Ospite di questo appuntamento è Enrico Vanzina che verrà intervixstato su tematiche diverse come la società di oggi e gli aspetti che meriterebbero un suo nuovo film, e ancora, se oggi il regista avesse avuto trent’anni quale sarebbe stato il suo rapporto con i social newtork, e chi sono, tra gli attori e attrici con cui ha avuto modo di lavorare, quelli che gli riconoscono un ruolo importantissimo.

CCN – Comedy Central News: anticipazioni

Ad affiancare la padrona di casa, in ogni puntata di CCN, spazio anche ad un cast di comici imperdibili: Daniele Fabbri, Guia Scognamiglio e Le Coliche, il duo comico formato da Fabrizio e Claudio Colica, Riccardo Cotumaccio, Carmine Del Grosso. Ma le sorprese non sono finite, perché il protagonista dello spin-off in onda alla fine di questo appuntamento, CCN – Il Salotto con Michela Giraud, è il cantante WrongOnYou. Presenza fissa come panelist del programma i comici Guia Scognamiglio, Gabriele Antinori, Daniele Gattano e Stefano Rapone con la sua Posta del Cuore.

Michela Giraud in tour

Dopo due anni di “astinenza da palco”, la Giraud, reduce dal grande successo del comedy show di Amazon Prime Italia LOL: Chi ride è fuori torna a calcare le scene. LA VERITÀ, NIENT’ALTRO CHE LA VERITÀ LO GIURO! sarà il nuovo monologo di cui sono state svelate le prime date previste per l’estate di quest’anno. Prodotti e distribuiti da Vivo Concerti, gli spettacoli porteranno la comica in tutta italia: cominciando da Milano (Circolo Magnolia, Magnolia “Comedy Summer, 30 giugno), continuando poi a Roma (Villa Ada, 14 luglio), Nichelino (Open Factory, “Spaghetti Comedy Lounge”, 15 luglio), Arenzano (Villa Comunale, 23 luglio), Mantova (Bike In, 30 luglio), Napoli (Giardini Palazzo Reale, 29 agosto), Faenza (Piazza Molinella, 16 settembre). Altre date verranno annunciate nei prossimi giorni.