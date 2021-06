Celebrity Hunted Italia: chi sono gli Hunters?

Celebrity Hunted Italia: cos’è

Celebrity Hunted Italia è la versione vip del famoso reality show britannico, proposto da Channel 4 per la prima volta nel 2015. Nel cast della prima edizione abbiamo visto:

Francesco Totti: calciatore della Roma e della nazionale italiana; Fedez: rapper ed ex giudice di X-Factor, che partecipa insieme allo youtuber Luis Sal; Cristiano Caccamo: attore di fiction; Diana del Bufalo: cantante, attrice e conduttrice che partecipa insieme a Caccamo; Costantino della Gherardesca: conduttore del programma di successo Pechino Express; Francesca Barra e Claudio Santamaria: lei giornalista, lui attore, nella vita sono una coppia.

Nel cast della seconda invece ci sarà:

Stefano Accorsi , 50 anni, attore

, 50 anni, attore Vanessa Incontrada , 42 anni, attrice e conduttrice televisiva

, 42 anni, attrice e conduttrice televisiva Myss Keta , rapper

, rapper Elodie , 31 anni, cantante

, 31 anni, cantante Achille Lauro, 33 anni, cantante

33 anni, cantante Boss Doms , 33 anni, cantante

, 33 anni, cantante Diletta Leotta, 29 anni, conduttrice televisiva

Cosa dobbiamo aspettarci da questo programma targato Amazon Original e prodotto da EndemolShine Italy? Le prime tre puntate sono disponibili su Amazon Prime Video in esclusiva dal 18 giugno 2021, mentre le successive tre potranno essere visibili dal 25 giugno.

Celebrity Hunted Italia: come funziona

I concorrenti cercano di scappare per due settimane ad una squadra di cacciatori reclutati dalla produzione (chiamati Hunters). I fuggitivi hanno a disposizione un kit di sopravvivenza e una carta di debito caricata con poco credito per raggiungere un punto sicuro senza farsi prendere. I cacciatori hanno a disposizione le telecamere di sorveglianza, le registrazioni telefoniche e il riconoscimento della targa per individuare il bersaglio prescelto. Inoltre in caso di problemi possono ricorrere ai social media per convincere il pubblico a svelare qualsiasi informazione sui protagonisti, ovviamente dietro ricompensa. Ma chi sono questi Hunters?

Celebrity Hunted Italia: chi sono gli Hunters?

Gli Hunters sono una squadra composta da ex poliziotti, esperti informatici ed ex militari delle forze speciali che sono sulle tracce dei protagonisti per arrestarli. Il loro compito non è solo trovarli, ma anche toccarli fisicamente per catturarli del tutto. Per questo sul campo hanno il sostegno di alcuni “hunters on the road” che devono seguire le loro indicazioni per poter raggiungere Totti e compagni. 48 ore prima della fine del giorno il cast e gli Hunters riceveranno la comunicazione del “punto di estrazione“, che potrà essere localizzato in qualsiasi parte d’Italia. I fuggitivi devono raggiungere quel posto senza farsi prendere dai cacciatori per potersi aggiudicare la vittoria e il montepremi da devolvere in beneficenza.