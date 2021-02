Chadia Rodriguez in concerto per #MartiniLiveBar

Martini propone nella serata di giovedì 25 febbraio, nello specifico dalle ore 19:00 il concerto in streaming della giovane rapper Chadia Rodriguez. Si tratta del quarto evento del format #MartiniLiveBar – il primo del 2021 – dopo il successo delle prime tre tappe, che hanno raggiunto oltre 70mila persone, con ospiti Coma Cose, Boss Doms e Nitro. Un evento-aperitivo che porta in Terrazza Martini a Milano alcune delle voci più forti della musica italiana. Un format che mischia fisico e digitale per trovare nuove possibilità di sostenere il mondo dello spettacolo, dando voce a chi ha il coraggio di innovare e affermare la propria identità.

Chadia Rodriguez in concerto per #MartiniLiveBar: la conferenza stampa

Mercoledì 24 febbraio 2021 si è svolta su Zoom la conferenza stampa con i giornalisti per parlare dell’evento: “Il genere trap è un genere prevalentemente maschile ma da anni anche noi donne ci stiamo facendo avanti. Ho molta ansia per questo live perché ce l’ho ogni volta che devo cantare. È molto importante per me questa occasione […] Non mi sarei mai aspettata di suonare per Martini, quindi significa che ho una crescita lavorativa. Spero sia un bel live, una bella esibizione, un bel momento da condividere tutti insieme. L’anno lavorativo l’ho passato a casa e ora che ho finito di arredarla devo cambiare casa. Ho speso del tempo per migliorare me stessa. Il lockdown ci ha dato l’opportunità di riflettere, l’unica cosa che mi aspetto è che le persone siano un po’ più rispettose e solo aiutandoci potremmo farlo. Le donne dovrebbero fare squadra ed amarsi un po’ di più“.

Ci sono state due parole anche sul Festival di Sanremo: “Voglio concentrarmi ancora un anno o due sulla mia persona e sul mio percorso musicale prima di poter salire su quel palco pronta e decisa a prendermi tutto. Quest’anno farò il tifo per il mio cucciolino Random. Comunque mi piacerebbe duettare con Franco126“.

Chi è Chadia Rodriguez

La rapper si è fatta notare dalla Sony Music grazie alla sua prima canzone Dale e ha firmato il contratto a giugno del 2018. Il suo primo EP, Avere 20 anni, racchiude tutti i suoi brani pubblicati fino ad allora insieme ad un inedito, Sarebbe comodo. L’8 marzo dello scorso anno ha annunciato il singolo Bella così, che sarebbe dovuto uscire il 27 dello stesso mese, con un video nel quale sono stati raccolti alcuni dei commenti più crudeli da lei ricevuti sul web, senza censure sui nomi degli account; tuttavia la canzone è stata rimandata a causa della pandemia.