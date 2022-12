Concerto Tananai al Mediolanum Forum di Assago: data

Sold out il concerto di Tananai previsto per il prossimo 18 maggio al Fabrique di Milano, per questo motivo lo stesso artista ha annunciato il cambio venue per questo appuntamento che si sposta così al Mediolanum Forum di Assago a Milano lunedì 8 maggio 2023. Il cantante rivelazione di quest’anno, che lo scorso anno è stato tra i vincitori di Sanremo Giovani, poi ultimo classificato a Sanremo 2022 ma re dell’estate 2022 con il tormentone con Fedez e Mara Sattei, ha da poco pubblicato il nuovo album di inediti dal titolo Rave, Eclissi.

Concerto Tananai al Mediolanum Forum di Assago: biglietti

I biglietti per il concerto di Tananai a Milano precedentemente comprati restano validi per la nuova data e venue. I biglietti per il live al Mediolanum Forum sono già disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali. Ecco i prezzi dei vari settori:

I Anello Tribuna Gold 58,00 euro

Tribuna Parterre 58.00 euro

I Anello 49,00 euro

II Anello Centrale 39,00 euro

II Anello Numerato 29,00 euro

Ecco tutte le date del tour annunciate fino ad oggi:

Venerdì 5 maggio 2023 – Napoli @ Casa della Musica

Sabato 6 maggio 2023 – Roma @ Atlantico Live

Lunedì 8 maggio 2023 – Milano @ Mediolanum Forum – NUOVA VENUE E DATA

Giovedì 18 maggio 2023 – Milano @ Fabrique SOLD OUT

Mercoledì 10 maggio 2023 – Firenze @ TuscanyHall

Sabato 13 maggio 2023 – Padova @ Gran Teatro Geox

Ricordiamo che il disco appena uscito contiene le già famose e apprezzate da pubblico e critica “ABISSALE”, “PASTA”, “SESSO OCCASIONALE” (doppio disco di platino), “ESAGERATA”, “MALEDUCAZIONE” e la hit “BABY GODDAMN” (triplo disco di platino e 4° canzone più ascoltata in Italia lo scorso anno). Arriverà una altra ed ennesima hit nei prossimi mesi prima della tanto attesa data al Mediolanum Forum di Assago?

Concerto Tananai al Mediolanum Forum di Assago: come arrivare

Il Mediolanum Forum di Assago a Milano è un luogo polifunzionale che si trova all’interno del comune di Assago in via Giuseppe di Vittorio 6, a soli 3 km di distanza dal capoluogo lombardo. È facilmente raggiungibile sia con l’auto che con i mezzi pubblici. Ecco come arrivare in poco tempo: