Esagerata di Tananai: testo

Mercoledì 15 dicembre 2021 andrà in onda in diretta su Rai 1 la finale di Sanremo Giovani: due dei dodici artisti in gara verranno proclamati vincitori e saliranno sul palco del Teatro Ariston il prossimo febbraio insieme ai Big già annunciati. Scopriamo ora chi è Tananai!

Tananai, nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino, nasce a Milano nel 1995. Nel 2017 pubblica per Universal Music un disco di musica elettronica dal titolo “To Discover And Forget”, sotto lo pseudonimo di Not For Us. Nel 2019 pubblica i brani “Volersi Male”, “Bear Grylls”, “Ichnusa” e “Calcutta”. A gennaio 2020 arriva il suo primo EP “Piccoli Boati”, contenente il singolo “Giugno”. Lo scorso giugno esce per Eclectic Music Group il singolo “BABY GODDAMN”, sotto l’etichetta Polydor/Universal Music. A settembre invece torna con il brano “Maleducazione”, sempre scritto e prodotto da Tananai.

Ecco il testo ufficiale di Esagerata di Tananai:

Non ti parlo più

da quando hai detto non ti parlo più

e non ti vado giù

da quella storia che non ti va giù

e ti cerco lì, e ti cerco là

nelle Bouganville, nelle Boulevard

sto aspettandoti all’università

faccio tappa lì e poi la faccio al bar

Tengo con il piede il tempo

mentre tu mi tieni il telefono spento

che cosa mi aspetto mmh

vuoi che ti aspetto aah

butto i ricordi nel cesso

che al posto del cuore

c’è un cinema vuoto nel petto

magari mi riprendo

Però sei brava

solo in settimana

chissà dove ti sei buttata

tra le braccia di un’idiota

sei una tipa complicata

sempre stata esagerata

Non ti parlo più

da quando hai detto non ti parlo più

e non ti vado giù

da quella storia che non ti va giù

e non impari mai, non impari mai

non impari mai, non impari

E ti penso si

ma ci vedo su

e mi guardo un film

ma l’hai scelto tu

sto ammalandomi

come si fa a fare finta che

non eri l’unica

forse è arrivato il momento di alzarmi dal letto

e di andare in via Lecco

mi faccio bello

magari lì ti becco

Però sei brava

solo in settimana

chissà dove ti sei buttata

tra le braccia di un’idiota

sei una tipa complicata

sempre stata esagerata

Non ti parlo più

da quando hai detto non ti parlo più

e non ti vado giù

da quella storia che non ti va giù

e non impari mai, non impari mai

non impari mai, non impari

Non ti parlo più

da quando hai detto non ti parlo più

e non ti vado giù

da quella storia che non ti va giù

Non ti parlo più

da quando hai detto non ti parlo più

e non ti vado giù

Tu sei brava

solo in settimana

chissà dove ti sei buttata

tra le braccia di un’idiota

sei una tipa complicata

sempre stata esagerata