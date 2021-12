Cosa regalare ai nonni per Natale: 10 idee regalo economiche ma d'effetto

Trovare regali speciali per i nonni per Natale può essere una sfida. Considerato il fatto che, sembra, abbiano già tutto. Ed anche quando dicono che “non hanno bisogno di nulla” non è il caso di prenderli in parola. Se non altro perché anche loro meritano di scartare il loro pacchetto il 25 dicembre. Ciò non vuol dire che individuare il perfetto regalo di Natale per il nonno o la nonna sarà una passeggiata, ma di sicuro ti faremo cosa gradita fornendoti alcune idee a riguardo. Leggi le nostre proposte su cosa regalare ai nonni per il prossimo Natale, sono tutti doni premurosi e selezionati con cura che si adattano a qualsiasi budget.

Regali di Natale perfetti per i nonni: 10 idee

E-book: perfetto per i nonni che amano leggere, si può portare ovunque. Probabilmente non è economico da comprare da soli (ma a cosa servono i cugini, se non a dividere le spese del regalo dei nonni?) Borsa termica. Può sembrare un regalo triste, ma pensaci un attimo. Se i tuoi nonni sono attivi, sempre in giro, fanno gite, vanno a pesca, è il dono più utile che tu possa fare loro. Bollitore. Ideale per i nonni che amano sorseggiare tè, tisane o bevande calde in genere. Se non lo possiedono ancora è il regalo che va bene per entrambi. Pantofole in pelle scamosciata. L’ennesimo paio di ciabatte? Sì, ma questa volta opta per qualcosa di diverso dalle solite pantofole che potresti trovare al supermercato. Punta sulla qualità. Massaggiatore per i piedi. Siamo sicuri che non solo i nonni gradirebbero ricevere un massaggiatore per i piedi. Alcuni sono ricchi di funzionalità da sfruttare per piacevoli momenti di benessere. Banda contapassi. Indicata per i nonni che amano fare lunghe passeggiate e, magari, tenere conto dei passi che hanno fatto. Le bande contapassi rilevano automaticamente l’attività fatta. Guanti da giardinaggio. I tuoi nonni sono appassionati di giardinaggio? Un paio di guanti adatti può essere la scelta perfetta. A volte la soluzione ce l’abbiamo proprio sotto gli occhi. Diffusore di aromi. Probabilmente piacerà più alla nonna, ma alla fine ne beneficerà anche il nonno. Un diffusore di aromi rende la casa più accogliente, non credi? Echo Dot. E’ l’altoparlante intelligente in grado di rispondere alle domande scottanti dei tuoi nonni, dall’orario al meteo. Inoltre, tiene molta compagnia. Coperta reversibile. Non è la solita coperta. Ha due lati. Uno caldo e morbido, l’altro liscio e più fresco, per adattarsi alle diverse stagioni/temperature.

Bene, speriamo che tra le nostre idee tu sia riuscito a scovare il miglior regalo di Natale per i tuoi nonni. Perché, anche se sembrano avere tutto ciò di cui hanno bisogno e non chiedono molto in cambio, un dono pensato proprio per loro li sorprenderà piacevolmente.

