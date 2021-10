In cerca di regali per la Festa dei nonni? Bene, perché sei nel posto giusto. Anche i nonni hanno un giorno speciale, e fare loro un regalo li renderà sicuramente molto felici. È un’opportunità per tutta la famiglia che, in questa occasione (ma ci auguriamo non solo in questa) può riunirsi e ringraziare questi esseri meravigliosi, i pilastri della nostra vita.