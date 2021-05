David di Donatello 2021: la cerimonia di premiazione

Martedì 11 maggio 2021 è andata in scena su Rai 1 la cerimonia di premiazione della 66esima edizione dei David di Donatello condotta da Carlo Conti e con la regia di Maurizio Pagnussat. L’evento è stato trasmesso in diretta dagli storici studi televisivi “Fabrizio Frizzi” e dal prestigioso Teatro dell’Opera di Roma. Come ospite speciale c’è stata Laura Pausini che ha cantato dal Teatro dell’Opera di Roma una versione esclusiva del brano “Io sì“. Scopriamo insieme tutti i vincitori!

Leggi anche:

David di Donatello 2021: l’elenco completo dei vincitori

Ecco l’elenco completo dei vincitori dei David di Donatello 2021: