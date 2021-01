Festeggiare San Valentino: monumenti da vedere a Roma

Siete ancora in alto mare e non avete idee su come festeggiare San Valentino? Vivete a Roma e volete sorprendere il vostro partner? Oggi vogliamo svelarvi quali sono i 4 monumenti da andare a vedere insieme al vostro partner. La capitale d’Italia, la nostra eterna città, è sempre romantica, bellissima e lascia senza parole, ma girare per le sue strade e i suoi monumenti mano nella mano con il partner è qualcosa di magico e di indescrivibile. Rimanete con noi e scoprirete quali moumenti vedere insieme al vostro partner.

San Valentino: 4 monumenti da vedere per festeggiare a Roma

Elencare 4 monumenti romantici da vedere a Roma, insieme al vostro partner, per festeggiare San Valentino è un’impresa a dir poco ardua. Noi, tuttavia, ci vogliamo provare, scegliendo quelli che noi consideriamo i 4 monumenti romantici da vedere a Roma:

Fontana di Trevi : prendete il vostro partner per mano, dirigetevi verso Fontana di Trevi, mettetevi di spalle, lanciate una moneta ed esprimete il vostro desiderio;

: prendete il vostro partner per mano, dirigetevi verso Fontana di Trevi, mettetevi di spalle, lanciate una moneta ed esprimete il vostro desiderio; Piazza del Popolo : da Piazza del Popolo potete salire verso la terrazza del Pincio da dove poter ammirare un panorama mozzafiato della città eterna;

: da Piazza del Popolo potete salire verso la terrazza del Pincio da dove poter ammirare un panorama mozzafiato della città eterna; Vicolo degli Innamorati: si trova accanto allo Zodiaco, è l’ideale per una passeggiata romantica con il vostro partner;

si trova accanto allo Zodiaco, è l’ideale per una passeggiata romantica con il vostro partner; Piazza dei Cavalieri di Malta: arrivati alla piazza, dalla serratura di un portone, potrete ammirare il cupolone di San Pietro in tutta la sua maestosità.

San Valentino a Roma: quando andare a visitare i 4 monumenti romantici

Scegliere se andare a visitare i monumenti, di giorno o di notte, nell’eterna Roma è una scelta altrettanto difficile quanto quella di elencarvi solo 4 monumenti romantici. Durante il giorno potrete ammirare meglio tutti i dettagli, ma la notte, sotto il cielo stellato, tutto acquista un altro fascino, più forte e più intenso.

