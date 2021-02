Festeggiare San Valentino a Verona deve essere una grande fortuna, per chi ci vive e non. Verona è la città simbolo dell’amore per eccellenza: qui, la festa degli innamorati assume tutto un altro valore. Se gli eventi in programma ogni anno – nell’ambito della manifestazione “Verona in love” – ne enfatizzano il romanticismo, questo 2021 non ci darà la possibilità di viverli come di consueto. Poco male, ci rifaremo: nel frattempo, però, vi suggeriamo 3 posti dove andare (Covid permettendo) in coppia.

Casa di Giulietta

La casa di Giulietta è sicuramente il primo luogo da visitare. Si trova in via Cappello, a pochi passi da Piazza Bra. La dimora dei Capuleti è meta di milioni di turisti ogni anno tutto l’anno, ma non c’è dubbio che il 14 febbraio la si visiti con tutta un’altra ispirazione. Andateci mano nella mano e riflettete sulla storia d’amore più contrastata di tutti i tempi.

Casa Montecchi

Se conoscete un minimo la storia di Romeo e Giulietta, saprete che i due erano separati da pochi metri. La casa dei Montecchi sorge, infatti, poco distante. Si tratta di un edificio di origine medievale il cui valore simbolico si inizia ad avvertire già prima di arrivare.

Giardino Giusti

Parco cittadino, il Giardino Giusti è un giardino (appunto) in stile italiano cinquecentesco. Tranquillo e rilassante, è il luogo ideale per fare romantiche passeggiate tra sentieri e labirinti e per godere del bel panorama sulla città di Verona. Da non perdere anche la visita al palazzo adiacente, ben curato le cui stanze sono conservate perfettamente.

Interessante è scoprire come, nelle giornate di San Valentino, le vie del centro storico di Verona si riempiano d’amore con decorazioni a forma di cuore in ogni dove. La più celebre è il grande cuore rosso disegnato sul lastricato di piazza dei Signori. Non solo, i giorni che precedono e seguono immediatamente il 14 febbraio sono solitamente caratterizzati da sconti e agevolazioni per le coppie, sia nei negozi che relativamente all’ingresso ai monumenti cittadini. Inutile sottolineare come la città rappresenti lo sfondo ideale per un san Valentino all’insegna della passione.

